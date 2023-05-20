Ekrem İmamoğlu’ndan seçim gecesi itirafı: İlk turda kazanırız noktasında değildik

Türkiye 14 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte kameraların karşısına geçti. Henüz oy sayımı devam ederken büyük bir provokasyona imza atan İBB Başkanı İmamoğlu, 'Öndeyiz' 'Kazanıyoruz' söylemleriyle 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı olan CHP Genel Başkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçimin galibi ilan etti.

SEÇİM GECESİ İTİRAFI

Ellerindeki verilerle Kılıçdaroğlu'nun önde olduğunu iddia eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK'nin kesin sonuçlarıyla da ortaya çıkan Başkan Erdoğan'ın açık ara önde yarışı tamamlamasına rağmen vatandaştan özür dilemedi. 14 Mayıs gecesindeki açıklamalarına kamuoyunu yanıltarak algı yapmaya çalışan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu önceki akşam katıldığı yayında seçim gecesiyle ilgili bir itirafta bulundu.

"ALINAN SONUCU BEKLİYORDUK"

Seçimden daha iyi bir sonuç beklediğini söyleyen İmamoğlu, alınan sonucu ise beklediklerini ifade etti. "Birinci turda ben üzgünüm, daha iyisini bekliyordum" diyen İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Alma ihtimalimizi görüyorduk. İlk turda zaten kazanamayacağımızı biliyorduk bu sonuçları bekliyorduk. Ama biz o geçe Mansur Yavaş'la açıklama yaparak onların AK Parti'nin kazanma stratejisini bozduk. Elimizde veri olduğunu onlara gösterdik."