Hablemitoğlu davasında tüm sanıklara tahliye

AnkaraÜniversitesi Öğr. Üy. Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun ölümüyle sonuçlanan 18 Aralık 2002'deki silahlı suikasta ilişkin dün görülen duruşmada mütalaasını veren savcılık, sanıkların yurtdışından edindikleri belirlenen operasyonel hatların incelenmesi ve dava dosyasına kazandırılmasını, Hablemitoğlu'nu izleyen ya da keşif yapan şüpheli kişiler olup olmadığına ilişkin görüntülerin incelenmesini istedi. Savcılık, sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme; Levent Göktaş, Enver Altaylı, Nuri Gökhan Bozkır, Tarkan Mumcuoğlu, Aydın Köstem ve Fikret Emek'in yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi. Dosyada tutuklu sanık kalmazken, tutuksuz yargılanma kararı verilen sanık Altaylı, daha önce FETÖ üyeliği ve casusluk suçundan aldığı hapis cezası dolayısıyla tahliye edilmedi. Savcılık, 6 sanığın kaçma şüphesinin bulunduğunu belirterek tahliyelerine itiraz etti.