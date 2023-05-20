Haberler Gündem Haberleri Halkası Olan Ve Olmayan Gezegenler Hangileri? En Büyük Halkalı Ve Halkasız Gezegenlerin İsimleri
Giriş Tarihi: 20.5.2023 07:30 Son Güncelleme: 20.5.2023 07:30

Halkası Olan Ve Olmayan Gezegenler Hangileri? En Büyük Halkalı Ve Halkasız Gezegenlerin İsimleri

Güneş sisteminin oluşum evresindeki süreç, günümüze yakın bir uzaklıkta yavaşlamaya başlamıştır. Fakat bu yavaşlamadan önce gezegenlerin etrafında bulunan artık parçalar, uydular ve göktaşlarının ufalanarak uydu oluşturamayacak kadar küçük parçalar haline gelmiştir. Daha sonra gezegenin kütle çekim kuvveti ile onun etrafına toplanmalarına yol açmıştır. Bu süreçte uydu olamayan ama hala gezegen etrafında olan parçalar dönme ve çekim gücü ile halka şeklinde birleşmiştir.

Halkası Olan Ve Olmayan Gezegenler Hangileri? En Büyük Halkalı Ve Halkasız Gezegenlerin İsimleri

Gezegenlerin çevresinde bulunan halka biçimli katmana gezegen halkası denilir. Güneş sistemi içerisinde bulunan sekiz gezegenden bazılarının halkası bulunurken bazılarında da halka bulunmaz. Halkası olan ve olmayan gezegenler hangileri? İşte halkalı ve halkasız gezegenlerin isimleri

Halkaları büyük ve sayıca fazla olan gezegen Satürn'dür. Halkalı gezegen dendiği zaman ilk akla gelen Satürn olmasının sebebi bu yüzdendir. Satürn gezegeninin halkaları çok belirgin olduğu için ilk keşifler bu gezegende yapılmıştır. 1970'li yıllarda bu keşifler başlatılmıştır. Diğer gezegenlerde halkaların geç keşfedilmesinin sebebi ise bu halkaların daha küçük ve sönük şekilde olmasından kaynaklıdır.

HALKASI OLAN VE OLMAYAN GEZEGENLER

Güneş Sisteminde yer alan gaz gezegenlerinin tamamının halkasının olduğu bilinmektedir. Diğer gezegenlerde ise halka yoktur.

Halkaları olan gezegenler:

  • Jüpiter,
  • Satürn,
  • Uranüs,
  • Neptün'dür.

Halkası olmayan gezegenler:

  • Merkür,
  • Venüs,
  • Dünya,
  • Mars'tır.
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Halkası Olan Ve Olmayan Gezegenler Hangileri? En Büyük Halkalı Ve Halkasız Gezegenlerin İsimleri
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