Milletim istikrar ve güven için gerekeni sandıkta yapacaktır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs'taki seçim öncesi Amerikan CNN International televizyonunda Becky Anderson'ın sorularını yanıtladı.Önümüzdeki pazar yapılacak seçimlerde milletimin Türkiye'de güçlü demokrasisi adına hareket edeceğinden eminim. 14 Mayıs'ta da yüzde 90'a varan güçlü bir katılım oldu. Bu çok önemli bir katılım. Dünyada bu oranda bir katılımın benzeri yok. Bu seçimlerde de temennim odur ki inşallah milletim bizi yanıltmayacak. Başkanlık yarışının ikinci turunda milletvekili seçimlerinin sonuçları da etkili olacak. Meclis'te çoğunluk bizde. Seçmenler bu tabloya bakarak istikrar ve güven için sandığa giderek gerekeni yapacaktır. Türk halkı Meclis ayrı, başkan ayrı gibi bir tutumda bulunmayacaktır. Ben buna inanıyorum.Şu anki rakibim bize karşı 15 seçime katıldı. Her seferinde de kaybetti. ANKARASuriye'yle 900 kilometreden fazla sınırımız var ve bu sınırlardan ülkemiz üzerinde sürekli bir terör tehdidi var. Sınırda askeri varlığımızın olmasının tek nedeni terörle mücadeledir. Tek sebep buTerör örgütlerinin Türkiye'deki dallarının İsveç'te, Stockholm sokaklarında serbestçe dolaşmasına izin verdiği sürece, İsveç'in NATO üyeliğine olumlu bakamayız. Şu anda İsveç için hazır değiliz. Çünkü bir NATO ülkesi, konu terörle mücadele olduğunda güçlü bir duruşa sahip olmalıdır.(ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim kampanyasında Erdoğan'a otokrat demesine ilişkin soruya cevaben) Birinci tur değil, ikinci tura çıkan bir insandan diktatör olur mu? Şimdi gerçek de bu. Cumhur İttifakı 322 milletvekiliyle parlamentoya girecek ve bunun başındaki insan da ikinci tura birinci olarak çıkacak. Bu nasıl bir diktatörlük?("Yeniden seçilirseniz Biden yönetimiyle çalışır mısınız?" sorusuna cevaben) Onda hiç şüphe yok. Sayın Biden'la da çalışırım. Eğer Biden değişirse onun yerine gelecek kim olursa olsun onunla da çalışırım.Batı'nın Ukrayna ihtilafı konusunda Rusya'ya karşı tavrına katılmIyorum. Batı daha çok provokasyona dayalı bir politika izliyor. Rusya gibi bir ülkeye dengeli bir yaklaşım çok daha isabetli olabilirdi. Yani ben, Sayın Putin'le bu münasebetlerimi nasıl geliştiriyorsam veya yapıyorsam aynı durumu Batı da yapmalıydı. Çünkü dünyada birbirimize ihtiyacımız var. Ben Batı'nın her ülkesiyle nasıl görüşüyorsam, Sayın Putin'le de o şekilde görüşüyorum. Karadeniz Tahıl Koridoru, Putin'le özel münasebetlerimiz sayesinde oldu.Bir milyon mülteciyi Suriye'ye dönmeye teşvik edeceğiz. Bunu kolaylaştırmak için Suriye'nin kuzeyindeki bölgelerinde altyapı ve evler inşa ettik. Türk STK'ları, mültecilerin anavatanlarına dönebilmeleri için konutlar inşa ediyor. Bu süreç çoktan başladı.(Düşük faiz politikası ve enflasyonla ilgili soruya cevaben) Lütfen Türkiye'yi seçimlerden sonra izleyin. Enflasyonun faizle birlikte düşeceğini göreceksiniz. Faizleri düşürme politikamız devam edecek.Batı'nın yaptığı gibi Rusya'ya yaptırım uygulayacağımız bir noktada değiliz. Biz güçlü bir devletiz ve Rusya ile olumlu ilişkilerimiz var.