Rehavete, zafer sarhoşluğuna yer yok

Başkan Erdoğan dün akşam Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Hemşehri Dernekleri Buluşması'nda, seçim sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi:Milletimizin kendisini yok sayanlara, 28 Mayıs'ta sandıkta varlığını en güçlü şekilde hissettireceğine inanıyorum. Sizlerden 28 Mayıs'ta çok daha büyük bir katılım, çok daha büyük bir destek bekliyorum. Bunun için seçim günü sonuçlar belli olana kadar sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkmamız gerekiyor. Rehavet olmaz. 'Ya biz zaten birinci turda bunu kazandık' yok, aman zafer sarhoşluğu içerisinde yola devam edemeyiz. Çok çalışacağız, çok çalışacağız.Şimdi geriye, 28 Mayıs'ta yarım kalan işi tamamlamak kalıyor. Rehavet yok, zafer sarhoşluğu yok. 14 Mayıs'ı, 28 Mayıs'ta tamamlayalım. 29 Mayıs İstanbul'un fethiyle bunu inşallah taçlandıralım.