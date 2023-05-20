SABAH bürosuna baskın emrini CIA vermiştir

SABAHGazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve SABAH Avrupa Gazetesi Haber Müdürü Cemil Albay'ın, FETÖ'cü Cevheri Güven'in şikâyeti üzerine Alman polisi tarafından gözaltına alınmasının yankıları sürerken, Alman siyasetçi ve yazar Christoph Hörstel, A Haber'e açıklamalarda bulundu. Hörstel, Almanya'da basın özgürlüğünün güvence altında olmadığına ve Almanya'daki SABAH çalışanlarına yapılan operasyonun seçim arifesinde gerçekleştirilmesine dikkat çekti.Hörstel, "Sabah Avrupa gazetesine yapılmış düşmanca bir baskın. Açıkça görülüyor ki artık Almanya'da basın özgürlüğü güvence altında değil. Eğer Alman istihbarat servisi bu iki Türk gazetecinin peşine düşüyorsa bu emir direkt olarak CIA'dan gelmiş demektir. Çünkü Alman istihbarat servisleri ile CIA çok yakın çalışıyor" dedi. SABAH