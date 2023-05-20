UYGAD: Menfur eylemi şiddetle kınıyoruz

SABAH Gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve SABAH Avrupa Gazetesi Haber Müdürü Cemil Albay'ın, FETÖ'cü Cevheri Güven'in şikâyeti üzerine Alman polisi tarafından gözaltına alınmasına meslek STK'larından tepkiler sürüyor. Son olarak Uluslararası Yazarlar ve Gazeteciler Derneği (UYGAD), yaptığı yazılı açıklamayla Almanya'nın uyguladığı hukuksuzluğa tepki gösterdi. UYGAD'dan yapılan yazılı açıklamada, "Alman polisinin meslektaşlarımızın evlerinde ve ofisinde aramalar gerçekleştirilmesi kabul edilebilir değildir. Bu menfur eylemi en şiddetli şekliyle kınıyoruz" denildi.