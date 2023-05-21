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Giriş Tarihi: 21.5.2023 21:27

Almanya’daki gurbetçi dönerciden depremzedelere özür: Gaza geldim, hepsinden özür diliyorum

Türkiye’nin en önemli tarihi seçimi olarak nitelendirilen Cumhurbaşkanlığı seçimine son bir hafta kalırken yurt dışındaki seçmenler de oy kullanmak için yeniden harekete geçti. İlk turda deprem bölgesinden açık ara farkla destek alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teki gösteren Almanya’daki dönerci Mehmet Yıldırım’dan ise depremzedelere ettiği küfür ve hakaretlerin ardından özür videosu geldi. Yıldırım çektiği videoda, “Biz Avrupa’daki vatandaşları gaza getiriyorlar. Herkesten özür diliyorum” dedi.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Almanya’daki gurbetçi dönerciden depremzedelere özür: Gaza geldim, hepsinden özür diliyorum

Tüm ülke genelinde 14 Mayıs seçimlerinin yankısı sürerken Türkiye tarihinin en önemli Cumhurbaşkanlığı seçimine son bir hafta kaldı. Bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem bölgesinden oldukça yüksek oranda oy alarak rakiplerine fark atması gündeme oturdu.

GURBETÇİ SEÇMENDEN ÖNCE BEDDUA SONRA TÖVBE

En yakın rakibi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açık ara önünde olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a deprem bölgesinden büyük bir destek gelmesi Almanya'da dönercilik yapan Mehmet Yıldırım'ın tepkisini çekti. Sosyal medya hesabından deprem bölgesindeki vatandaşlara hakaretler yağdıran gurbetçi, depremzedelere kin kusarak beddua ettiği anların videosunu internette paylaştı.

HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Sosyal medyada hızla yayılan videosunun ardından oldukça büyük tepki çeken gurbetçi Mehmet Yıldırım hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı. Yaşananların ardından pişman olan dönerci Yıldırım, şahsi hesabından yeni bir özür videosu yayınladı.

"GAZA GELDİM, ÖZÜR DİLİYORUM"

Diyarbakırlı gurbetçi yayınladığı videoda, oldukça pişman olduğunu söyleyerek "Biz Avrupa'daki insanları gaza getiriyorlar. Bundan sonra tövbeler olsun Türkiye'deki sokak röportajlarını, haberleri izlemeyeceğim. Çünkü biz Avrupa'daki insanları gaza getiriyorlar. Ben de gaza gelen insanlardan bir tanesiyim. Hepinizden özür diliyorum" şeklinde konuştu.

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Almanya’daki gurbetçi dönerciden depremzedelere özür: Gaza geldim, hepsinden özür diliyorum
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