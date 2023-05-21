Bay Bay Kemal’i siyasetten de emekli edelim

İstanbul'da Rami Kütüphanesi'nde gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli mesajlar verdi:Burası düne kadar Rami Kışlası'ydı. Mezbelelik olan yer bu hale getirildi. Ben eski Türkiye'yi biliyorum. İstanbul'un belediye başkanlığını yaptım. İstanbul susuzdu. İstanbul'u susuzluktan başkanınız kurtardı. Sizin tamamınıza yakınınız eski Haliç'i bilmez. Kokusundan geçilmezdi. CHP'yi 3 şeyle tanımlarım. Çöp, çukur, çamur. Çöp dağlarını kaldırdık, susuzluğu giderdik.Bay Bay Kemal gençleri seçilme ihtimali olmayan yerlerden aday gösterdi. Niye? Çünkü gençlere güvenmiyor. Bu şahıs gençleri kendisine en büyük rakip olarak görüyor. Gençlerimizin karar mekanizmalarında olmasında tahammül edemeyenlere en iyi cevabı 28 Mayıs'ta vereceğinize inanıyorum. İlk defa oy kullanan 5 milyon genci yok sayan zat toplam oyları 1'i bile bulmayan partilere 40'a yakın vekil hediye etti. Bir de 'ben hesap uzmanıyım' diyor. Ben bunun hesap uzmanlığına şaştım. Bunu siyasette mezara gömmek için 28 Mayıs'ta kararı ona göre verin. Hesap uzmanlığından emekli olmuştu, gelin siyasetten de emekli edelim. Gençlerimizin sandıkta bunun hesabını soracağına inanıyorum.Çirkefleşen siyaset dilinin sahiplerinden ülkeyi kurtaracağız. Deprem bölgesindeki insanlara bu denli hakaret edilir mi? Otellerden insanları kovuyorsunuz. Bunu göreceğiz ve 28 Mayıs'ta onlara gereken dersi vereceğiz.Hatırlayın, seçim akşamı "Biz öndeyiz. Kılıçdaroğlu seçimi kazandı" gibi yalan yanlış algı operasyonlarıyla biz çok önde olduğumuz halde halkı aldatmaya çalıştılar. Sonra ne oldu? 5 puan farkla biz işi önde bitirdik.