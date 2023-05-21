Haberler Gündem Haberleri CHP’li belediye depremzedeleri önce kovdu sonra aşağıladı: “Siz hayatınızda bunu mu gördünüz?”
Giriş Tarihi: 21.5.2023 21:23 Son Güncelleme: 21.5.2023 21:46

CHP’li belediye depremzedeleri önce kovdu sonra aşağıladı: “Siz hayatınızda bunu mu gördünüz?”

CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin depremzedeleri sokağa atmasının yankıları sürüyor. 14 Mayıs’ta istediği sonuçları alamayan CHP, acısını depremzedelerden çıkardı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yaşadıkları vicdansızlığı anlatan depremzedeler, belediye çalışanlarının ağır sözlerine maruz kaldıklarını söyledi. CHP’li belediyenin önce kovduğu sonra da aşağıladığı depremzedeler, belediye çalışanlarının kendilerine, “ Size kahve yok bundan sonra. Siz hayatınızda bu markayı mı gördünüz?” dediklerini ifade etti.

CHP’li belediye depremzedeleri önce kovdu sonra aşağıladı: “Siz hayatınızda bunu mu gördünüz?”

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre Kemal Kılıçdaroğlu rakibi Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık 4,5 puan gerisinde kaldı. Bu anlamda girdiği her seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu bir kez daha ve etrafında topladığı yerli yabancı ortaklarıyla birlikte ağır biçimde bir mağlubiyet aldı.

Deprem bölgesinden istediği sonuçları alamayan CHP seçimlerin bilançosunu depremzede vatandaşlardan çıkardı. Depremzedelere ağır hakaretlerle başlayan bu duruma yeni bir vicdansızlık örneği CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden geldi.

CHP'Lİ BELEDİYE DEPREMZEDELERİ KOVDU

Belediye, Tekirdağ'ın Kumbağ İlçe'sinde 13 Ağustos'a kadar geçici konaklama hizmeti verdiği depremzedelerden oteli boşaltmalarını istedi. Bu kadar olmaz dedirten olayda depremzede vatandaşları sokağa atarak onları kaderine terk etti.

CHP'li belediyenin depremzedeleri kovmasının ardından acı olaya birçok siyasi ve vatandaş tarafından sert tepki gösterildi.

CHP'Lİ BELEDİYE ÖNCE KOVDU SONRA AŞAĞILADI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un CHP'li belediyenin kovduğu depremzedelere gerçekleştirdiği ziyaret sırasında depremzedeler yaşadıkları vicdansızlığı anlattı.

"SİZ HAYATINIZDA BUNLARI MI GÖRDÜNÜZ?"

CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi çalışanları tarafından ağır sözlere maruz kaldıklarını anlatan bir depremzede, kendilerine "Size bu kahveleri kim getirecek başka. Size kahve yok bundan sonra. Siz hayatınızda bu markayı mı gördünüz? Gözümüze soka soka." denildiğini söyledi.

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CHP’li belediye depremzedeleri önce kovdu sonra aşağıladı: “Siz hayatınızda bunu mu gördünüz?”
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