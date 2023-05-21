CHP’li belediye depremzedeleri önce kovdu sonra aşağıladı: “Siz hayatınızda bunu mu gördünüz?”

CHP'Lİ BELEDİYE DEPREMZEDELERİ KOVDU

Belediye, Tekirdağ'ın Kumbağ İlçe'sinde 13 Ağustos'a kadar geçici konaklama hizmeti verdiği depremzedelerden oteli boşaltmalarını istedi. Bu kadar olmaz dedirten olayda depremzede vatandaşları sokağa atarak onları kaderine terk etti.

CHP'li belediyenin depremzedeleri kovmasının ardından acı olaya birçok siyasi ve vatandaş tarafından sert tepki gösterildi.