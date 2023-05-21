CHP’li belediye depremzedeleri önce kovdu sonra aşağıladı: “Siz hayatınızda bunu mu gördünüz?”

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre Kemal Kılıçdaroğlu rakibi Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık 4,5 puan gerisinde kaldı. Bu anlamda girdiği her seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu bir kez daha ve etrafında topladığı yerli yabancı ortaklarıyla birlikte ağır biçimde bir mağlubiyet aldı.
Deprem bölgesinden istediği sonuçları alamayan CHP seçimlerin bilançosunu depremzede vatandaşlardan çıkardı. Depremzedelere ağır hakaretlerle başlayan bu duruma yeni bir vicdansızlık örneği CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden geldi.
CHP'Lİ BELEDİYE DEPREMZEDELERİ KOVDU
Belediye, Tekirdağ'ın Kumbağ İlçe'sinde 13 Ağustos'a kadar geçici konaklama hizmeti verdiği depremzedelerden oteli boşaltmalarını istedi. Bu kadar olmaz dedirten olayda depremzede vatandaşları sokağa atarak onları kaderine terk etti.
CHP'li belediyenin depremzedeleri kovmasının ardından acı olaya birçok siyasi ve vatandaş tarafından sert tepki gösterildi.
Şentop, kapı dışarı edilen depremzedeleri ziyaret etti— Sabah (@sabah) May 21, 2023
Bir depremzede, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a, CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının kendilerine, "Size kahve yok bundan sonra. Siz hayatınızda bu markayı mı gördünüz?" ifadelerini kullandığını söyledi. pic.twitter.com/axVwfqP3iq
CHP'Lİ BELEDİYE ÖNCE KOVDU SONRA AŞAĞILADI
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un CHP'li belediyenin kovduğu depremzedelere gerçekleştirdiği ziyaret sırasında depremzedeler yaşadıkları vicdansızlığı anlattı.
"SİZ HAYATINIZDA BUNLARI MI GÖRDÜNÜZ?"
CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi çalışanları tarafından ağır sözlere maruz kaldıklarını anlatan bir depremzede, kendilerine "Size bu kahveleri kim getirecek başka. Size kahve yok bundan sonra. Siz hayatınızda bu markayı mı gördünüz? Gözümüze soka soka." denildiğini söyledi.