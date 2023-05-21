CHP’li Dursun Çiçek’ten tarihi itiraf: “Seçmenimizi kandırmışsak size ne?

14 Mayıs seçimlerinde oy sayımlarının devam ettiği sırada CHP destekçisi medya ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş verilen oylar üzerinde manipülasyona kalkıştı. Yapılan algı operasyonunda Anadolu Ajansı verilerinin yanlış olduğu ANKA'nın verilerinin gerçek olduğunu belirtildi. Kameralar karşısına geçerek bu sözleri sarf ederek Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazandığını iddia eden İmamoğlu ve Yavaş'tan kamuoyu özer beklerken, CHP'li bir başka isimden tarihi itiraf geldi.

SEÇMENİMİZİ KANDIRMIŞSAK SİZE NE?

Halk nezdinde karşılık bulmayan CHP ve destekçisi medyanın manipülasyon girişimi ile ilgili CHP 26. Dönem Milletvekili Dursun Çiçek'ten tarihi bir itiraf geldi. Dursun Çiçek, katıldığı bir televizyon programında seçim gecesi oy sayımı sürerken yapılan algı operasyonuna ilişkin konuştu. Oy verilerinin CHP'nin kendi verilerinden geldiğini söyleyen Çiçek, "Seçmenimizi kandırmışsak size ne?" diyerek seçim gecesi oy manipülasyonu yaptıklarını itiraf etti.