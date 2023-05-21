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Giriş Tarihi: 21.5.2023 20:09

Diyanet'ten o görüntülere açıklama: Soruşturma başlatıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki bir camide yaşandığı iddia edilen görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

ANKARA
Diyanet’ten o görüntülere açıklama: Soruşturma başlatıldı

Başkanlıktan yapılan açıklamada, "Bazı medya mecralarında yer alan, İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki bir camide yaşandığı iddia edilen görüntülere ilişkin Başkanlığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır." bilgisi paylaşıldı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, imamın cemaate silahlanma çağrısı yaptığı iddia edilmişti.

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Diyanet'ten o görüntülere açıklama: Soruşturma başlatıldı
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