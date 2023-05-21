Diyanet’ten o görüntülere açıklama: Soruşturma başlatıldı

Başkanlıktan yapılan açıklamada, "Bazı medya mecralarında yer alan, İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki bir camide yaşandığı iddia edilen görüntülere ilişkin Başkanlığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır." bilgisi paylaşıldı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, imamın cemaate silahlanma çağrısı yaptığı iddia edilmişti.