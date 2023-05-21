Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep’te konuştu: Hatay’da deprem çadırlarının suyunu kestiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile beraber İstasyon Meydanı'nda düzenlenen Halk Buluşması programına katıldı. Erdoğan ve Cumhur İttifakı ortaklarını taşıyan uçak, önceki gün kentin hava sahasında tanımlanamayan bir cisim tespit edilmesi nedeniyle savaş uçakları eşliğinde alana indi. Makam aracıyla buluşmanın yapıldığı alana gelen Erdoğan'ın konvoyunu havadan da iki Atak helikopteri izledi. Meydanı dolduran onbinlerce Gaziantepliye 14 Mayıs seçimlerindeki destek nedeniyle teşekkür eden Erdoğan, 28 Mayıs'ta aynı desteği daha güçlü olarak beklediklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Gaziantep'i ziyaret etti.

100 BİNİ AŞKIN KİŞİ

Erdoğan, "Deprem anından itibaren yürütülen tüm fitne gayretlerine rağmen, depremzede kardeşlerimizin büyük bir sabır, vakar ve metanetle bize verdiği destek en büyük moral kaynağımız olmuştur. Böylesine geniş bir alanda, neredeyse 14 milyon insanın hayatını etkileyen bir afet yaşamamıza rağmen kayda değer bir olayla karşılaşmadık. 50 bin insanımızı kaybettik, Allah rahmet eylesin. Yakınlarına sabırlar diliyorum. 100 bini aşkın yaralımız vardı. Allah şifalar versin. Bilhassa depremin ilk günlerindeki olumsuz hava şartlarına rağmen milletimiz devletine güvenmiş, birbirine kenetlenmiştir. Şu anda sordum 'alanda ne kadar insan var' diye. 'Yolda gördüklerinizin dışında alanda 100 bin kişi var' dediler. Gaziantep böyle işte. Şimdi ben inanıyorum ki haftaya Pazar günü Gaziantep'te sandıklardan çok farklı bir ses gelecek" dedi.

Erdoğan, "Deprem anından itibaren yürütülen tüm fitne gayretlerine rağmen, depremzede kardeşlerimizin büyük bir sabır, vakar ve metanetle bize verdiği destek en büyük moral kaynağımız olmuştur. Böylesine geniş bir alanda, neredeyse 14 milyon insanın hayatını etkileyen bir afet yaşamamıza rağmen kayda değer bir olayla karşılaşmadık. 50 bin insanımızı kaybettik, Allah rahmet eylesin. Yakınlarına sabırlar diliyorum. 100 bini aşkın yaralımız vardı. Allah şifalar versin. Bilhassa depremin ilk günlerindeki olumsuz hava şartlarına rağmen milletimiz devletine güvenmiş, birbirine kenetlenmiştir. Şu anda sordum 'alanda ne kadar insan var' diye. 'Yolda gördüklerinizin dışında alanda 100 bin kişi var' dediler. Gaziantep böyle işte. Şimdi ben inanıyorum ki haftaya Pazar günü Gaziantep'te sandıklardan çok farklı bir ses gelecek" diye konuştu.

Gaziantep'in gönüllerinde ayrı bir yeri olduğunu kaydeden Erdoğan, asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin ardından ise, diğer şehirler gibi, Gaziantep'i de hiç yalnız bırakmadıklarını söyledi. Bir ay önce, Nurdağı ilçesinde, deprem yaralarını sarmak için yaptıkları köy evlerinin teslim törenine katıldıklarını hatırlatan Erdoğan, "Deprem anından itibaren devlet ve millet olarak tüm imkânlarımızı seferber ettiğimizi biliyorsunuz. Arama-kurtarma çalışmalarından acil giyecek ve gıda yardımlarına, geçici barınma alanlarından kalıcı konutların inşasına kadar tüm çalışmaları titizlikle yürüttük. Bakanlarımız ve kurum yöneticilerimiz, işler rayına girene, enkazlar kalkana, düzen sağlanana kadar bir an olsun bölgeden ayrılmadı" dedi.

Bakanlar, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları, gönüllülerin depremzedeleri hiç terk etmediklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgede dönüşümlü olarak görevlendirdiğimiz 650 bin personelimizle her yere, her talebe yetişmenin mücadelesini verdik. Yaşadıkları yerlerden ayrılmak istemeyen yaklaşık 3 milyon kardeşimiz için 905 bini aşkın çadır ve 112 bini aşkın konteyner kurduk. Gerek kendi şehirlerine, gerek diğer şehirlere gidenlere kira ve taşınma yardımları yaptık. Arama-kurtarma çalışmaları biten enkazları hemen kaldırmaya baktık. Onları ağır hasarlı binalar takip etti. Sadece günü kurtarma değil, uzun vadeli bir yeniden yapılanma için orta hasarlı binaları da kalıcı konut projelerine dâhil ettik. Dünyada, bu kadar kısa sürede afet enkazlarını kaldırıp şehirlerini yeniden inşaya başlayabilen bir başka ülke örneği yok. Depremin ikinci haftasından itibaren kalıcı konutların inşası çalışmalarına başladık. Zemin etüdü ve ihalesi biten yerlerde hemen temeller atıldı. Bayramda teslim ettiğimiz ilk köy evleri, çalışmalarımızın hızını gösteren bir örneği. Allah'ın izniyle, Ekim-Kasım aylarından itibaren kalıcı konutların teslimine de başlıyoruz. Hedefimiz, 319 bini bir yıl içinde bitecek şekilde, tüm altyapısı, sosyal ve kültürel mekânlarıyla birlikte 650 bin yeni konut yaparak şehirlerimizi süratle ayağa kaldırmaktır" diye konuştu.

Erdoğan, "Aylık bir milyar doları bulan ihracatıyla sadece bölgenin değil, ülkemizin önde gelen üretim ve istihdam merkezlerinden olan Gaziantep'in, bu süreçte en hızlı toparlanan şehir olması da ayrıca sevindiricidir. Çünkü yatırım olmadan, üretim olmadan, ihracat olmadan depremzede kardeşlerimizin yarasını saracak imkânı bulamayız. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Gaziantep'in yatırım, istihdam, üretim, ihracat yolunda attığı her adımda yanında olacağız. Bu şehir, kendisine verilen her şeyi ziyadesiyle hak eden bir şehir, daha önemlisi bunların hakkını ziyadesiyle veriyor" dedi.

İLK YANLIŞI SSK'YI BATIRMAK

Vatandaşlardan 28 Mayıs'ta güçlü bir destek isteyen Erdoğan, "Sandıklara öyle güçlü sahip çıkalım ki CHP Genel Başkanına hezeyan sergileyecek fırsatı bile vermeyelim. İşte görüyorsunuz kendisine 2 milyon 539 bin fark atmamıza rağmen hala milleti tehdit edercesine masada yumruklamayı, üzerinde sakil duran laflarla insanları kandırmaya çalışıyor. Kendi iç meselelerini milletin meseleleri gibi sunarak aklınca CHP genel başkanlığı koltuğunu korumaya çalışıyor. Seçim gecesi bizdeki sonuçların aynısı kendi önlerinde de olduğu halde sabaha kadar 'öndeyiz' diyerek milleti kandırmaya kalktıklarını unutmadık. Kasetle genel başkan olanın, kasetle rakip tehdit edenin, yalan ve iftirayla siyaset yapanın seçim gecesi de elbette akıbeti bu olacaktır. İlk düğmeyi yanlış ilikleyince gerisinin düzgün gitme ihtimali zaten yok. CHP Genel Başkanı daha önceki yalpalarını gençliğine versek bile, bu zat SSK'yı batırmakla affı mümkün olmayan ilk yanlışını yapmıştır. Onun için haftaya Pazar günü bay bay Kemal'i siyasetten emekli etmeye hazır mısınız? Onun için durmak yok, Cumhur İttifakındaki diğer kardeşlerimizle beraber sandıklara hazırlanacağız, sandıklarını hakim olacağız. Bu zat 15 seçim kaybetti. İnşallah Pazar günü de yeni bir kayıpla karşı karşıya olacak. Kim bilir belki böyle bir sonuç çıkartarak en büyük iyiliği CHP'ye yapacağız. Karşımızda böyle bir tablo var. Biz artık sadece CHP genel başkanıyla yarıştığımız için tek muhatabımız o, başka yok. Gerisi bizi ilgilendirmiyor. Seçim sonrası bizi en çok ne yaralıyor derseniz, çok küçük bir oyla ikinci tura kalmamız değildir. Bunun cevabı CHP tarafının sandıkta kaybetmesinin hıncını depremzede kardeşlerimizden çıkarmaya çalışmasıdır. Deprem bölgesine bir daha bir şey göndermeyeceklerini söylüyorlar. Bay bay Kemal gerek yok, ihtiyacımız da yok. AFAD'ımızla, Kızılay'ımızla, belediyelerimizle şu ana kadar nasıl yaptıysak deprem bölgelerinin ihtiyacını biz karşılarız. Bunlar terör örgütleriyle kol kola girmedikleri yetmedi, şimdi de gözlerini depremzede vatandaşlarımıza diktiler. Depremzedelerimizle, deprem bölgesindeki şehirlerimizle ilgili öyle şeyler söylüyorlar ki bırakın siyaseti, bırakın ahlakı, insanlıkla bağdaşmaz. Dünyanın her yerinde bu ifadeler nefret suçu kapsamına girer" dedi.

CHP'li belediyelerin seçimin ardından depremzedelere yönelik olumsuz davranışlarına dikkat çeken Erdoğan, "Hiçbir depremzede vatandaşımızı bu muhannetlere muhtaç etmeyeceğiz. Kaldığı yerden çıkartılan varsa hemen bulunduğu yerdeki valiliklerimize, kaymakamlıklarımıza başvursun. Kendilerine derhal yeni bir kalacak yer tahsis edilecektir. İşte şu anda Hatay'da deprem çadırlarının suyunu kestiler, suyunu. Vali vekiline talimat verdim, ayrılmadan hemen suyu bağladılar. Aramızdaki fark bu. Aldığı yardım kesilen varsa hemen aynı yerde valiliklerimize, belediye başkanlıklarımıza müracaat etsin. İhtiyacı neyse biz karşılayacağız. Zaten vatandaşlarımız da sağ olsunlar, başlarına kakılan yardımları götürüp muhataplarına iade etmişler. Rabbim kimseyi bunlara muhtaç etmesin" diye konuştu.

BAHÇELİ: MÜHRÜ RECEP İÇİN, TÜRKİYE İÇİN, VATAN İÇİN BASIN

Gaziantep'in, milli mücadele dönemindeki küresel ve emperyal güçlere karşı vermiş olduğu mücadelenin özünü ve sıfatını aldığını belirten MHP lideri Devlet Bahçeli ise, "Gaziantep bugün ise Türkiye'nin kalkınması yolunda en önemli şahsiyetleri yetiştirerek Türk ekonomisinin yıldızı olmuş bir kent" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yaşandığı bir ortamda seçimlerin yapıldığını dile getiren Bahçeli, "Böyle bir seçimde Allah lütfetti, milletimiz teveccüh gösterdi, acı içerisinde huzursuzlukla, ıstırapla geçen günlerin ardından Türk milletinin geleceğini belirleyecek bir kararı aldı. Bu karar Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nin devamı, Sayın Recep Tayyip Erdoğan yol senindir demektir. Bu karar milletimizin yeni bir yüzyılının mucizesi, bu karar yeni dönemin başlangıcı, bu karar yeni yüzyılda büyük bir Türkiye, güler yüzlü insanların yaşadığı bir toplum ve çok kalkınmış her imkana kavuşmuş büyük bir dünya ülkesi olarak atılacak bir adımın da hayırlı işareti olmuştur. Ancak bu kararın son mührünü vurmak lazımdır. Ne Cumhurbaşkanlığı Hükümeti yarıda kalsın, ne bugüne kadar yaptığı hizmetler yarıda bırakılsın ne de Türkiye'nin yönetiminde bu kudretli yönetim şekli bu insanlar görevinin başından ayrılsın. Onun için hiçbir şeyi yarıda bırakmayalım. 2023 yılında bu mucize seçimi hayırlı günle müjdeleyerek mührümüzü vurmalıyız. Onun için 28 Mayıs İstanbul fethinin eşiğidir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bu seçimde gelecek vadetmelidir. Öyleyse o hareketin lideri olan Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan 13. Cumhurbaşkanı olmalıdır. Bunu yapmaya muktedirsiniz, bunun için sandığa gitmelisiniz. Mührü elinize almalısınız ve 3 defa içinizden geçirdiğiniz söylemle 'Recep için, Türkiye için, vatanım için' diyerek Recep Tayyip Erdoğan'a mührü vurmalısınız" diye konuştu.

ERBAKAN: LGBT DESTEKÇİLERİNE

Programda konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da "Gaziantepliler, destekçileri terör örgütleri olan, LGBT lobileri olan, dış güçler olanlara 14 Mayıs'ta fırsat vermedi" diyerek, Gazianteplilere 28 Mayıs'ta sandığa gitme çağrısında bulundu. Sık sık "Mücahit Erbakan" sloganlarıyla sözleri kesilen Erbakan, "Şüphemiz yok ki önümüzdeki pazar günü Gaziantep sandığa gidecek ve Sayın Cumhurbaşkanımızı açık ara farkla yeniden seçerek 7'li masaya gereken cevabı verecek inşallah. Böylelikle 28 Mayıs'ta ülkemiz, devletimiz, milletimiz, Gaziantep ve yeni nesiller kazanacak inşallah. 28 Mayıs zaferimiz şimdiden hayırlı ve kutlu olsun. İnşallah 28 Mayıs akşamı hep birlikte yeniden büyük Türkiye için zaferimizi kutlayacağız ve arkasından da büyük Türkiye yolunda kol kola, omuz omuza, gönül gönüle en büyük adımları atacağız inşallah" dedi.

Erdoğan'ın akşam saatlerinde başlayan Gaziantep programı için onbinlerce Gaziantepli öğle saatlerinden itibaren alanı hınca hınç doldurdu.