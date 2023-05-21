Kandil’den Kılıçdaroğlu’na bir destek dahabir

14 Mayıs seçimlerinden önce peş peşe Millet İttifakı'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklamalarında bulunan PKK terör örgütünün elebaşları, seçimin ikinci tura kalmasının ardından da desteklerini sürdürüyor. Terör örgütü elebaşı Ronahi Serhat kod adlı Filiz Duman, Kılıçdaroğlu'na destek açıklamasında, "Kılıçdaroğlu artık sadece CHP'nin, Millet İttifakı'nın adayı olarak seçime girmiyor. 14 Mayıs seçiminde Kürdistan'ın tamamından Türkiye'nin yarısından oy almış halkın adayı olarak yarışıyor" dedi.Öte yandan Avrupa'da yaşayan ve terör örgütünün ambleminin yer aldığı bir ortamdan video paylaşan örgüt sempatizanları da 2. tur için Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yaptı. PKK'nın Avrupa'da yayın yapan Yeni Özgür Politika gazetesi de Kılıçdaroğlu'na destek açıklamalarını manşetten duyurdu.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Kürt düşmanı olarak göstermeye çalışan gazetenin haberlerinde Kürt halkının seçme hakkına ambargo koymaya çalıştığı görüldü. Başkan Erdoğan'ın 'Kürt düşmanı' olarak gösterilmeye çalışıldığı gazetenin 1. sayfasında PKK'nın Lice'de 13 askerimizi şehit ettiği öne sürülerek PKK'lı teröristlerden ise 'şehit' olarak bahsedildi.Öte yandan PKK/PYD eleşbaşlarından Salih Müslim, 29 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerine yönelik kirli planlarını itiraf etti. Müslim, Erdoğan'a gönderme yaparak, "Sandıkta yenebilirsek bütün intikamları bir kişiden almış oluruz" dedi.