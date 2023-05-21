Haberler Gündem Haberleri Küfürbaz vekilden ‘Kılıçdaroğlu kazanamayacak’ iması
Giriş Tarihi: 21.5.2023

Küfürbaz vekilden ‘Kılıçdaroğlu kazanamayacak’ iması

ABBAS ÇAKAR
Küfürbaz vekilden ‘Kılıçdaroğlu kazanamayacak’ iması
Şehit abisine ve kendisini eleştirenlere küfür ederek tepki toplayan İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, bu defa da Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'kazanamayacak' imasında bulundu. Türkkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sinan Oğan'ın yaptıkları görüşmenin ardından sosyal medya hesabı üzerinden "Bugünkü gelişmelerden benim anladığım şu; etkili ve yetkili çevreler yoluna çıkmış, boşuna ümitlenmeyin" ifadelerini paylaştı. Bu sözler pek çok kişi tarafından Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanamayacağı iması olarak algılandı. Paylaşımın altına "İyi Parti havlu attı, sahada çalışmayacak anlaşılan" yorumları yapıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Küfürbaz vekilden ‘Kılıçdaroğlu kazanamayacak’ iması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA