Küfürbaz vekilden ‘Kılıçdaroğlu kazanamayacak’ iması

Şehit abisine ve kendisini eleştirenlere küfür ederek tepki toplayan İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, bu defa da Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'kazanamayacak' imasında bulundu. Türkkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sinan Oğan'ın yaptıkları görüşmenin ardından sosyal medya hesabı üzerinden "Bugünkü gelişmelerden benim anladığım şu; etkili ve yetkili çevreler yoluna çıkmış, boşuna ümitlenmeyin" ifadelerini paylaştı. Bu sözler pek çok kişi tarafından Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanamayacağı iması olarak algılandı. Paylaşımın altına "İyi Parti havlu attı, sahada çalışmayacak anlaşılan" yorumları yapıldı.