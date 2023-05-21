Şahan Gökbakar’a Mehmet Önder’den tepki: “Burada vatansever pozu kesme”

Beyin göçü yaşandığını iddia eden İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz'ın bir televizyon kanalındaki açıklamalarını sosyal medyadan paylaşan komedyen Şahan Gökbakar, "Ülkesindeki durumdan ve gençlerden bahsederken gözleri dolan, yüreği vatan sevgisiyle dolu ekonomistlerimiz var. Bu insanlar mı terörle yan yana? Bu bilgili insanlar ekonomiyi kurtarsın diyenler mi terörist? Milli ve muhafazakâr kardeşim vatanı için dertlenenden terörist olur mu?" şeklinde bir ileti yazdı.

"BURADA NAMUSLU VATANSEVER POZU KESME"

Oyuncu ve oyuncu eğitmeni Mehmet Önder ise Şahan Gökbakar'ın yazdıklarına tepki gösterdi. Önder bazı iddialar dile getirerek "Bak Şahan, seninle aynı filmde oynadık, kardeşin yönetmendi, senin dışında kimse parasını alamadı, bilmiyorsun zannedip sana söyledim meğer emekçilerin hakkını sen ve kardeşin yiyormuşsunuz, burada namuslu vatansever pozu kesme, senin ne olduğunu anlatsam insan içine çıkamazsın" dedi.





"BU ÜLKEDE ÖNCE BU BALONLARI PATLATMAK GEREKİYOR"

İddialarına devam Önder, "Şahanzeler ve Şahansavarlar yazıyor dünden bu yana, tebrik ve teşekkür ediyorlar, insanlar bıkmış Şahan ve namuslu vatansever pozu kesen diğerlerinden, anladığım kadarıyla bu ülkede önce bu balonları patlatmak gerekiyor. Mağdurlardan biri de bir mimar!" diyerek sözlerini tamamladı. Gökbakar ise sosyal medyadan bu yazılanlara herhangi bir cevap vermedi.