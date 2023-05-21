YSK açıkladı: Yurt dışında 717 bin 612 seçmen oy kullandı

Yüksek Seçim Kurulu, yurt dışı temsilciklerinde 683 bin 580, gümrüklerde ise 34 bin 32 olmak üzere toplamda 717 bin 612 seçmenin oy kullandığını açıkladı.

Yurt dışı temsilciklerinde ve gümrük kapılarında 20 Mayıs'ta başlayan oy verme işlemi 24 Mayıs'ta sona erecek. Dış temsilciklerde oy verme işlemi, hafta içi ve hafta sonu yerel saatle 09.00 ile 21.00 arasında, başkonsolosluklara bağlı şehirlerde ise yerel saatle 09.00 ile 18.00 arasında yapılabilecek. Gümrük kapılarında ise 24 saat oy kullanılabilecek.