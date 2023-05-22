‘Ankara Kuşu’ tutuklandı

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye kaset kumpasında yer aldığı gerekçesiyle gözaltına alınan 'Ankara Kuu' isimli Twitter kullanıcısı Oktay Yaşar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemleri de tamamlanan Yaşar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında FETÖ firarisi Cevheri Güven ve Ethem Gürbaş'ın da aralarında olduğu 19 şüpheli tespit edilmiş, bu kişilerden 14'ü gözaltına alınmıştı.