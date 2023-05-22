Başkan Erdoğan’dan 28 Mayıs mesajı: Bu kibir abidelerine hep beraber ‘yeter’ diyeceğiz

Başkan Erdoğan Twitter hesabından 28 Mayıs mesajı yayımladı: 'Anadolu İrfanı'nın sembol isimlerinden merhum Neşet Ertaş'ın yürek tellerimizi titreten o güzel türküsünü siyasette kendimize rehber edindik. "Dost elinden gel olmazsa varılmaz" dedik, "rızasız bahçenin gülü derilmez" dedik, "kalpten kalbe bir yol vardır görülmez" dedik. Aziz milletimizle aramızda kurduğumuz "gönül köprülerinin" sarsılmasına asla izin vermedik. Hayatımızın her safhasında milletimizle hep muhabbetin ve kardeşliğin diliyle konuştuk.Ancak vatandaşa tepeden bakanlar bunu hiçbir zaman göremediler, anlayamadılar. Siyasi tercihinden dolayı depremzedelerimizi linç edenler, bu sırra hiçbir zaman eremediler. Başarısızlıklarının sebebini kendilerinde aramak yerine her defasında insanımızı suçladılar. Bir "yol kazası" olarak gördükleri çok partili demokrasiye geçtiğimiz 14 Mayıs 1950'den beri, maalesef bu kötü huylarından hiç vazgeçmediler.Aynı kibirli tavrı bugün de inatla sürdürüyorlar. Sandıkta tecelli eden iradeye saygı duymak yerine insanlarımıza "cahil" diyerek tahkir ve tahrik ediyorlar. Hayatlarında bir kez olsun "biz nerede yanlış yaptık" sorusunu kendilerine sormuyorlar. Milletin gönlünü kazanmak yerine nefret söylemlerine sarılarak, korku siyaseti izleyerek vatandaşın ve gençlerimizin oyunu alabileceklerini düşünüyorlar. İnşallah 28 Mayıs'ta bu kibir abidelerine hep beraber "yeter" diyeceğiz. 85 milyon olarak sandığa, irademize ve geleceğimize sahip çıkacağız. ANKARAÇerkeshalkının dönemin Çarlık Rusyası tarafından Kafkaslar'dan sürülmesinin 159'uncu yıldönümünde Başkan Erdoğan sosyal medya hesabında mesaj yayımladı: Çerkes kardeşlerimizin 159 yıl önce yaşadığı büyük acıları halen yüreğimizde hissediyoruz. İnsanlık dışı yöntemlerle ana vatanları Kafkasya'dan sürgün edilmelerinin yıl dönümünde, hayatını kaybeden tüm kardeşlerimizi rahmetle yâd ediyorum.