CHP’li Fındıklı Belediyesi'nden skandal! “Belediye’ye ait sosyal tesislerde çalışan genç kızın videosu çekilerek mobbing yapıldı"

"SENİ DENİZE ATARIM, SENİ DÖVERİM DİYE MOBBİNG UYGULADI"

29 Yaşındaki Tansu Gültekin, kendisine mikro milliyetçilik üzerinden mobbing uygulandığını, Fındıklılı olmadığı için çalıştırılmak istenmediğini iddia ederek, "Tesis müdürü emekli bir öğretmen. Bana 'Sen Hemşinlisin, sen yapamıyorsun, çalışamıyorsun' diyordu. Restoranda bulaşıkçı olarak çalışıyordum. En son olarak benden habersiz benim videomu çektirdi. Bu durumu sonradan öğrendim ve kendisinden şikayetçi oldum. Bana "Seni denize atarım, seni döverim" diyordu. Muhtemelen benim yerime kendi adamından birini koyacaktı ve beni işten çıkartmak için mobbing uyguluyordu. Bazen tesiste Sabah 10'dan gece 2'ye kadar çalıştığımda oldu" şeklinde konuştu.

Baba Ömer Gültekin ise "Kızım evden işe geldiğinde sürekli kendisine baskı yapıldığını söylüyordu. Tesisi müdürünün kendisine 'Seni dereye atarım, seni denize atarım, sen düzgün çalışmıyorsun' gibi kelimeler dediğini söylüyordu. Oysaki kızım gündüz saat 10.00'da gidiyor gecenin saat 02.00'sine kadar çalışıyor. Çalışmaktan çocuğun elindeki tırnaklar söküldü. Bu durumu belediye başkanıyla paylaştım. Başkana "senin atamış olduğun kişi kızıma baskı yapıyor" dedim. Bir arkadaş daha o tavırlara dayanamayıp işten ayrılmıştı. Onların yerine de kendi adamlarını aldılar. Bu sefer belediye başkanı bana 'Sen yanlışsın. O öyle bir şey yapmaz' dedi.