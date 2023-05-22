CHP’li Fındıklı Belediyesi'nden skandal! “Belediye’ye ait sosyal tesislerde çalışan genç kızın videosu çekilerek mobbing yapıldı"

Daha önceden Fındıklı ilçesinde ana okulunu kapatan, suyunu kesen CHP'li Fındıklı Belediyesi şimdi ise yeni bir skandala imza attı. CHP'li Belediyeye ait sosyal tesiste bulaşıkçı olarak çalışan ve ilçede yaşayan 29 yaşındaki Tansu Gültekin, tesis müdürü tarafından çalışması beğenilmediği için tehdit ve mobbinge maruz kaldığını iddia etti.
İddiaya göre, CHP'li Fındıklı Belediyesi'ne ait sosyal tesise müdür olarak atanan E.K. isimli kişi 29 yaşındaki genç kadının çalışmadığını iddia ederek tehdit etmeye başladı. Gültekin bulaşıkhanede çalışırken kendinden habersiz çektirilmiş videoyu görünce işi bıraktı. Tansu Gültekin bu durum üzerine tesis müdürü E.K hakkında şikayetçi oldu.
"SENİ DENİZE ATARIM, SENİ DÖVERİM DİYE MOBBİNG UYGULADI"
29 Yaşındaki Tansu Gültekin, kendisine mikro milliyetçilik üzerinden mobbing uygulandığını, Fındıklılı olmadığı için çalıştırılmak istenmediğini iddia ederek, "Tesis müdürü emekli bir öğretmen. Bana 'Sen Hemşinlisin, sen yapamıyorsun, çalışamıyorsun' diyordu. Restoranda bulaşıkçı olarak çalışıyordum. En son olarak benden habersiz benim videomu çektirdi. Bu durumu sonradan öğrendim ve kendisinden şikayetçi oldum. Bana "Seni denize atarım, seni döverim" diyordu. Muhtemelen benim yerime kendi adamından birini koyacaktı ve beni işten çıkartmak için mobbing uyguluyordu. Bazen tesiste Sabah 10'dan gece 2'ye kadar çalıştığımda oldu" şeklinde konuştu.
Baba Ömer Gültekin ise "Kızım evden işe geldiğinde sürekli kendisine baskı yapıldığını söylüyordu. Tesisi müdürünün kendisine 'Seni dereye atarım, seni denize atarım, sen düzgün çalışmıyorsun' gibi kelimeler dediğini söylüyordu. Oysaki kızım gündüz saat 10.00'da gidiyor gecenin saat 02.00'sine kadar çalışıyor. Çalışmaktan çocuğun elindeki tırnaklar söküldü. Bu durumu belediye başkanıyla paylaştım. Başkana "senin atamış olduğun kişi kızıma baskı yapıyor" dedim. Bir arkadaş daha o tavırlara dayanamayıp işten ayrılmıştı. Onların yerine de kendi adamlarını aldılar. Bu sefer belediye başkanı bana 'Sen yanlışsın. O öyle bir şey yapmaz' dedi.
HANİ HAK HUKUK VARDI, GENÇLERE İŞ VERECEKTİN
Baba Gültekin, "Yaklaşık bir hafta önce kızım üzüntülü bir şekilde yanıma geldi. Bir arkadaşıma müdür videomu çektirmiş. Ben bu olayı gördükten sonra orada daha çalışmıyorum dedi. Kızım daha sonra o kişi hakkında savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. İfadesinde "Tesis müdürünün ona çirkin kelimeler söylediğini beyan etmiş. Bu yola çıkarken başkanın dediği ve bizimde ondan istediğimiz ise burada hak ve hukuk olmasıydı. Hani gençlere iş verecektin. Benim kızım diyelim bulaşıkhanede başarılı olamadı. Kumpas olmasaydı benim kızımı alıp çöpçülüğe verebilirdi" ifadelerini kullandı.