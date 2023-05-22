Her yerden hasta akın ediyor

Bolu'da, kaplıca ve termal su kaynaklarının bulunduğu Karacasu beldesindeki İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Türkiye'nin dört bir yanından gelen, fiziksel hastalığı bulunanları ağırlıyor. Doğal kaplıca suyunun kullanıldığı ve termal otel konforunu aratmayan hastanede tedavi ve rehabilitasyon için yaklaşık 2 bin kişi sıra bekliyor.Bolu İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol, hastanenin yataklı servislerinde önceliğin felçli hastalara verildiğini belirterek, fizik tedavi gerektiren daha küçük tedaviler için en az bir yıl sonrasına sıra verildiğini söyledi. Türkiye'nin farklı kentlerinden hastaların yoğun talebi nedeniyle yataklı servislerde felçli hastalara öncelik tanınırken daha küçük tedavi gerektiren hastalara ise aylar sonrasına sıra veriliyor.Hem termal suları hem de tedavi için sunulan konfor ve teknolojik altyapısı ile dikkat çeken hastaneye gelerek tedavi görmek isteyen yaklaşık 2 bin kişi ise sırada bekliyor. D grubu olarak adlandırılan bel ve boyun fıtıkları, menisküs zedelenmesi, diz, kalça ve diğer eklem kireçlenmeleri gibi rahatsızlıklarının tedavisi için hastaneye başvuran kişilere ise yaklaşık bir yıl sonrasına sıra veriliyor.Mustafa Emir de Antalya'dan geldiğini ifade ederek, "Çok fonksiyonlu bir hastane arıyorduk" dedi. Hastanede yaşanan yoğun talep nedeniyle aynı bölgeye 65 bin metrekare kapalı alan üzerine inşa edilecek 300 yatak kapasiteli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nin temel inşaatı çalışmaları sürüyor. Yeni hastanenin tamamlanmasının ardından Bolu, Türkiye'nin fizik tedavi alanındaki en önemli merkezlerinden biri haline gelecek. DHA