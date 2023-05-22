Kasapoğlu ve Yenişehirlioğlu 2. tur seçimlerin önemine vurgu yaptı

Ana, baba ocağında olmaktan dolayı gurur duyduğunu ve büyük bir sevgiyle karşılanmasından dolayı da mutlu olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Bakan Kasapoğlu, 14 Mayıs'ta alınan sonuçlar gibi 28 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde de memleketi Kula'dan büyük bir rekor beklediğini ifade etti. AK Parti Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile birlikte Soma, Kırkağaç, Gölmarmara, Selendi ve Kula'da coşkulu kalabalıklara hitap etti. Bölge halkının büyük katılımıyla gerçekleşen mitingde 28 Mayıs'ta gerçekleşecek 2. tur seçimlerinin önemine vurgu yapıldı.