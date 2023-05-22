Öğretim Görevlisi Kemal Büyükyüksel, iktidarı hedef alıp tehditler savurdu

CHP yandaşları, seçimin ikinci turuna sayılı günler kala, AK Parti destekçilerine yönelik tehdit ve hakaret paylaşımlarına devam ediyor.

AÇIK AÇIK TEHDİT ETTİ: BU İKTİDARA GÖZ KIRPANI BİLE TARUMAR EDECEĞİZ

Son olarak Koç Üniversitesi'nde Öğretim Görevlisi olan Kemal Büyükyüksel, Twitter hesabından yaptığı skandal paylaşımlarla AK Parti seçmenini tehdit etti. Büyükyüksel paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:



"Bırakın anlaşanı, bu iktidara göz kırpanı bile tarumar edeceğiz bundan sonra diyalog günleri bitiyor. Hak ettiğiniz muameleyi göreceksiniz" diyerek tehditler savurdu. Büyükyüksel, gelen tepkilerin ardından paylaşımlarını sildi.