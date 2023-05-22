Şimdi çark ve satış zamanı

14 Mayıs seçimleri öncesinde bazı anket şirketlerinin anketleri, 6'lı koalisyonun ve ortağı HDP'nin cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanacağına dair sonuçlar yayınladı. Deva Partisi Sözcüsü İdris Şahin ise konuk olduğu bir canlı yayın programında, 14 Mayıs akşamı saat 20.00'de hemen hemen sonuçların belli olduğunu, seçim öncesinde ellerindeki hiçbir ankette Kılıçdaroğlu'nun ilk turda kazandığına dair bir verinin olmadığını itiraf etti. Altılı Masa ortakları seçimden önce ise "kazanacağız" açıklamaları yapıyordu. Kılıçdaroğlu 28 Mayıs öncesi milliyetçi söylemlerde bulunsa da Altılı Masa'nın ortaklarından olan DEVA partisi Anayasa'nın 66. maddesindeki Türk vatandaşlığı tanımını değiştireceklerini açıklamıştı. Partinin genel başkanı Ali Babacan 14 Mayıs seçimleri öncesinde bir konuk olduğu bir dijital platformunda, "Şu anda bizim anayasamızda vatandaşlık tanımı çok dar ve dışlayıcı bir tanım. Anayasada şu an 40 yerde Türk kelimesi geçiyor. Ama vatandaşlık tanımıyla ilgili bizim çok daha kapsayıcı ve kucaklayıcı bir vatandaşlık anlayışına sahip olmamız gerekiyor. Kim o anayasayı okusa 'Evet ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım' demesi gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı. DEVA Partisi Kurumsal İletişim ve Tanıtım Başkanı Sanem Oktar da, katıldığı bir programda "Anayasa'dan Türklüğü çıkarıyor musunuz?" sorusuna "Doğru" diye yanıtını vermişti.