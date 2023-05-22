Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA HABERİ! Başkan Erdoğan açıkladı: Depremzede öğrencilere burs müjdesi
Giriş Tarihi: 22.5.2023 22:09 Son Güncelleme: 22.5.2023 22:40

SON DAKİKA HABERİ! Başkan Erdoğan açıkladı: Depremzede öğrencilere burs müjdesi

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesindeki öğrencilere burs müjdesini duyurdu. Başkan Erdoğan, "Depremde yakınlarını kaybeden veya evi orta veya üstü hasarlı olan depremzede öğrencilerin tamamına burs verilecek, kredi almakta olanların kredileri bursa dönüştürülecek" dedi. Erdoğan, öğrencilerin yurtlara da öncelikli olarak yerleştirileceklerini söyledi.

SON DAKİKA HABERİ! Başkan Erdoğan açıkladı: Depremzede öğrencilere burs müjdesi

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesindeki öğrenciler için burs müjdesini açıkladı. Başkan Erdoğan, öğrencilere yurtlarda kontenjan ayrılacağını ve öncelikli onların yerleştirileceğini ifade etti.

DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERE BURS MÜJDESİ

Başkan Erdoğan, lise ve üniversitelere hazırlanan öğrencilere de takviye kurslar düzenlendiğini söyleyerek, "Depremde yakınlarını kaybeden veya evi orta veya üstü hasarlı olan depremzede öğrencilerin tamamına burs verilecek, kredi almakta olanların kredileri bursa dönüştürülecek, yurtlarda kontenjan ayrılacak ve yurtlara öncelikli onlar yerleştirilecek" açıklamasında bulundu.

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SON DAKİKA HABERİ! Başkan Erdoğan açıkladı: Depremzede öğrencilere burs müjdesi
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