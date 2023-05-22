SON DAKİKA HABERİ! Başkan Erdoğan açıkladı: Depremzede öğrencilere burs müjdesi

DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERE BURS MÜJDESİ

Başkan Erdoğan, lise ve üniversitelere hazırlanan öğrencilere de takviye kurslar düzenlendiğini söyleyerek, "Depremde yakınlarını kaybeden veya evi orta veya üstü hasarlı olan depremzede öğrencilerin tamamına burs verilecek, kredi almakta olanların kredileri bursa dönüştürülecek, yurtlarda kontenjan ayrılacak ve yurtlara öncelikli onlar yerleştirilecek" açıklamasında bulundu.