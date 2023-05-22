Terör elebaşı “bizim için intikam seçimi” dedi

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, PKK'nın Kandil'deki elebaşılarının ardından bölücü terör örgütünün Suriye kolu PYD yöneticilerinden de destek geldi. PYD Eş Genel Başkanı Salih Müslim, bölücü terör örgütünün yurtdışından yayın yapan televizyonuna itiraf gibi açıklamalarda bulundu.Müslim, şu ifadeleri kullandı: "2016'dan beri zaten Türk ordusu, Türk faşizmi hep sahada. Afrin'de, orada, burada yaptıklarını görüyoruz. Şimdi bir fırsat gelmiştir. Bu sandıkta ilk defa böyle bir şey geliyor. Bunu (Erdoğan'ı) sandıkta yenebilirsek (TSK'nın Suriye'de gerçekleştirdiği harekâtların) bütün bunların intikamını almış oluruz bir kişiden."