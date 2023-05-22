Vizyon projede büyük şok! Opera binası sözleşmesi fesih edildi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yapımı yılan hikayesine dönen Karşıyaka Mavişehir'deki opera binası projesinde de çuvalladı. Geride kalan 4 yıllık görev süresi içinde elle tutulur hiçbir projeyi hayata geçiremeyen Soyer yapımına bir önceki başkan Aziz Kocaoğlu döneminde başlanan Opera Binasının yapımına ilişkin projede de başarılı olamadı. Normal koşullarda 2021 yılı Kasım ayında bitmesi öngörülen inşaat uzun süredir durmuş durumdaydı. Adeta kaderine terk edilen proje ile ilgili yüklenici Çağdan Mühendislikten önemli bir hamle geldi. İddiaya göre CHP eski Parti Meclisi Üyesi Behçet Çağlar'a ait Ankara merkezli Çağdan Mühendislik Şirketi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile imzaladığı sözleşmeyi fesih etti. Durum böyle olunca yüklenici firmanın içeride bulunan 40 milyon liralık teminatına İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından el konulup gelir kaydedildi. Böylece İzmir Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Aziz Kocaoğlu'nun prestij projeleri arasında yer alan opera binasının yapımı da bir başka bahara kalmış oldu. Yüklenici firma, artan maliyet ve inşaatta yaşanan sorunlar nedeniyle 5 yılda inşaatın ancak yüzde 40'lık bölümünü tamamlayabilmişti.