Ya kodese giderler ya da sarı torbaya

İçişleri Bakan yardımcısı Mehmet Ersoy, terör örgütleri ile işbirliği yapan ve liderlerine özgürlük vaat eden yedili masanın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü. Sosyal medya hesabından, Şehit Eren Bülbül, Şehit Ömer Halisdemir, Şehit Aybüke yalçın, Şehit Muhammet Fatih Safitürk, Şehit Fethi Sekin, Şehit yasin Börü, Şehit Esma Çevik, Şehit Necmettin Yılmaz, Şehit Narcan Karakaya ve Şehit Bedirhan bebek, Şehit Mehmet Selim Kiraz, Şehit Ferhat Gedik ve Şehit Tufan Kansova'nın fotoğraflarını paylaşan Ersoy, "Size söz! Sizin katillerinize baharı getiremeyecekler. Sizin katillerinize gün yüzü gösteremeyecekler. Tam tersine fareler gibi mağaralarda saklansalar da, kaçsalar da eninde sonunda ya kodese ya sarı torbaya girdiler/girecekler" diye yazdı. "Kahraman ordumuzun sınır ötesi operasyon yapmasına izin veren tezkereye hayır diyenlerin, Irak'ta tek bir askerimizi bırakmayacağız, hepsini sınırlarımızın içine çekeceğiz diyenlerin, 'Kandil'i yerle bir edeceğiz' sözünü samimi bulup inanan olabilir mi? " diye de soran Bakan yardımcısı Ersoy, "Suriye'den çıkacağız diyen sen. Irak'tan çıkacağız diyen sen. Belediyelere özerklik vereceğiz diyen sen. Afrin'i geri alacağız diyen teröristlerle ortak miting yapan sen. Apo'ya özgürlük sloganı atanları selamlayan sen. Yozgat'a, Trabzon'a, Sinop'a gidince 'teröre lanet olsun' diyen de sen. Bu millet gerçek Sen'i biliyor" dedi.