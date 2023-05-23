Bu teröristi süratle bulup, gereğini yapın

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Büyük Rumeli Buluşması'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Rumeli'de 150 yıl önce binlerce ecdat yadigarı esere ev sahipliği yapan şehirlerde bugün numunelik birkaç yapı dışında hiçbir şey bulunamadığına dikkat çeken Erdoğan, şunları kaydetti:Söz konusu Müslüman'ın, Türk'ün hakkı ve hayatı olunca tepki göstermek, müdahale etmek, zulmü engellemek yerine hep üç maymunu oynadılar. Aslında bugün de terör örgütüne kol kanat gererek camilere, mescitlere saldırılmasına göz yumarak, Türkiye sevdalısı vatandaşlarımıza eziyet ederek, değişen hiçbir şey olmadığını ortaya koyuyorlar.FETÖ'cü alçaklarla, bölücü hainlere gösterdikleri sempatinin anlayışın, hoşgörünün onda birini mazlumlara göstermiyorlar. İşte şimdi PKK baktı ki iş kötüye gidiyor, seçmenlere saldırmaya başladılar. Ha bu seçmenler diyorlar ki demek ki herhalde Cumhur İttifakı'ndan yana. Onun için onlara saldırıyorlar.Yetmedi Amerika'da BM karşısındaki Türkevi'ne saldırdılar. Türkevi'nin camlarını kırdılar. Niye? Hani siz demokrattınız? Türkevi'ne saldırmak, camları kırmak size ne kazandırır? E şimdi biz de buradan Amerika'nın yetkililerine, emniyet güçlerine şunu demeyecek miyiz? Hadi bakalım hemen süratle bu teröristi bulmanız lazım. Gereğini de yapmanız lazım.