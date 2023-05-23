CHP İzmir için bir başarısızlık var

İzmır'de, 3 dönem CHP milletvekilliği ve 2011-2012 yılları arasında İl Başkanlığı yapan Tacettin Bayır, seçimlerin ardından partisini eleştirdi. Bayır, "İzmir için bir başarı grafiğinden bahsedemem. Bir başarısızlık var. 2018 seçimlerinde İzmir'de 7-7 vekil çıkarmıştık. Ancak 14 Mayıs seçimlerine geldiğimizde 2 bölgede 2'şer koltuk başka partilere verildi. Başka partilerden de oy geldiyse bu oylar nerede? 9-9'lar, 8-8'ler nerede? Demek ki listeler olumsuz yansıdı. İdareci adam başarısız olduğunu söylemez ancak rakamlar onu söylemiyor" dedi.