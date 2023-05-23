Düzensiz göçe karşı sınırda üst düzey önlem

Milliyetçi oyları etkilemek adına, Türkiye'nin sınır güvenliğinde zafiyet olduğu kara propagandasını yayanların aksine hudutlar da kuş uçurtulmuyor. Türkiye, teknolojik imkanların yanı sıra kahraman kolluk kuvvetlerimizin 7/24 gözetimi sayesinde düzensiz göçe karşı amansız bir mücadele yürütüyor.
TEKNOLOJİNİN HER İMKANINDAN FAYDALANILIYOR
Türkiye sınır güvenliğini sağlamak ve düzensiz göçü engellemek adına dünyada eşine az rastlanır bir mücadele örneği sergiliyor. Bu kapsamda teknolojinin her türlü imkanından faydalanılırken, güvenlik güçlerimiz de hiçbir yasa dışı geçişe müsaade etmiyor. Termal kameralar, harekete duyarlı sensörler ve gece görüşlü dürbünler gibi teknolojik imkanları kullanan güvenlik güçleri, tespit ettikleri kaçak girişlere anında müdahale ediyor.
173 OPTİK KULE
Türkiye İran sınırına modüler güvenlik kapsamında 96 kilometrelik bir duvar örüldü. Ayrıca sınır hattı boyunca 233 kilometrelik hendek kazıldı. Teknolojik imkanlarda donatılmış 173 optik kule sınır hattı boyunca tamamlandı. Ağrı`nın Doğubayazıt ilçesinden Hakkari`nin Yüksekova ilçesine kadar uzanan hattın Van`ı kapsayan bölümünde firmalar kurdukları şantiyelerde beton blokları üreterek belirlenen güzergaha yerleştiriyor.
İHA'LARLA HAVADAN DENETİM
Sınır boyunca hendek kazılması uygulaması da yapılıyor. Bu kapsamda tam 233 kilometrelik bir heden kazımı gerçekleştirildi. Duvarların üzerine jiletli tel çekilmesi ve optik kulelerdeki teknik donanımlar yerleştirilmesi gibi işlemler de yapılıyor. Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarıyla geliştirdiği İHA'lar da sınır güvenliğinde aktif olarak kullanılıyor. İHA'lar vasıtasıyla sınır boyunca denetimler aralıksız sürüyor.