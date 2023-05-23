Düzensiz göçe karşı sınırda üst düzey önlem

TEKNOLOJİNİN HER İMKANINDAN FAYDALANILIYOR

Türkiye sınır güvenliğini sağlamak ve düzensiz göçü engellemek adına dünyada eşine az rastlanır bir mücadele örneği sergiliyor. Bu kapsamda teknolojinin her türlü imkanından faydalanılırken, güvenlik güçlerimiz de hiçbir yasa dışı geçişe müsaade etmiyor. Termal kameralar, harekete duyarlı sensörler ve gece görüşlü dürbünler gibi teknolojik imkanları kullanan güvenlik güçleri, tespit ettikleri kaçak girişlere anında müdahale ediyor.

173 OPTİK KULE

Türkiye İran sınırına modüler güvenlik kapsamında 96 kilometrelik bir duvar örüldü. Ayrıca sınır hattı boyunca 233 kilometrelik hendek kazıldı. Teknolojik imkanlarda donatılmış 173 optik kule sınır hattı boyunca tamamlandı. Ağrı`nın Doğubayazıt ilçesinden Hakkari`nin Yüksekova ilçesine kadar uzanan hattın Van`ı kapsayan bölümünde firmalar kurdukları şantiyelerde beton blokları üreterek belirlenen güzergaha yerleştiriyor.