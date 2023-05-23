Kandil’in, Kılıçdaroğlu’na desteği sürüyor

Terör örgütü PKK, kendilerine ve siyasi uzantılarına olan vaatlerinden vazgeçmediği için Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemeye devam edeceklerini en üst düzey teröristin ağzından bir kez daha yineledi. Teröristbaşı Murat Karayılan'ın mikrofon başına geçtiği açıklamada dil biraz farklı olsa da hedef aynıydı. Terörist Karayılan, 2 adaylı seçimde bu kez oy verilmesini istedikleri Kemal Kılıçdaroğlu'nu anmak yerine oy verilmesini istemedikleri ve kendilerine dünyayı dar ettiğini söyledikleri Başkan Erdoğan'a dikkat çekti. "Gitmesi için ne gerekirse yapın" çağrısında bulundu. Terör örgütü PKK'nın kendisini desteklemediği yalanı üzerine bir haftalık ikinci tur kampanyası hazırlayan Kılıçdaroğlu adeta HDP ve PKK'nın kıskacına sıkıştı. HDP'nin oyları olmadan yola devam edemediği için özerkliği, kayyumu kaldırmayı ve Selahattin Demirtaş'ı çıkarmayı açık açık vaat ederek PKK'nın da desteğini alan Kemal Kılıçdaroğlu, seçimde büyük bir farkla geriye düşünce bunun yanına milliyetçi oyları da eklemek istedi.