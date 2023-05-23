“Kılıçdaroğlu hilal bıyık da bıraksa, HDP ile işbirliğini örtemez”

AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu, seçim bölgesinde vatandaşlarla buluştu. Milliyetçi seçmenin gözüne girmek için söylem değiştiren CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Tipioğlu "Kemal Kılıçdaroğlu, seçime bir hafta kala paçayı nasıl kurtarırım telaşıyla yine ipe sapa gelmez açıklamalar yapıp, şekilde şekile giriyor. Terör örgütleriyle masaya oturduğunu inkar etmeden önce PKK'yı, FETÖ'yü terör örgütü olarak sayması, HDP'nin bunlarla bağlantısını kabul edip, mesafe koyması gerekir. Ama bilinen gerçekleri değiştiremez. Kemal Kılıçdaroğlu, hilal bıyık bıraksa, ki yeni fotoğraflarında bunu denediği görülüyor, HDP ile işbirliğini, ülkeyi bölmek isteyenlere verdiği sözleri, FETÖ'cüleri affedeceği vaadini gizleyemez" dedi.