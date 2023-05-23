PKK’nın iletişim yazılımcısına MİT operasyonu

Milliistihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/ KCK'nın haberleşme sistemlerinde kullandığı programları yazan ve örgüt elebaşlarından Murat Karayılan'ın talimatıyla gizli haberleşme uygulamaları üzerinde çalışmalar yapan örgütün sözde Özel Güç bünyesindeki örgütün iletişim altyapısından sorumlu olan Rodi kod adlı Emre Şahin'i etkisiz hale getirdi. PKK/KCK'nın kırsal kadrolarına 2014'te katılan Emre Şahin, bundan önce yine PKK/KCK paralelinde faaliyet yürüten Eskişehir Demokratik Öğrenci Derneği (EDÖDER) ve Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H) Eskişehir yapılanması içerisinde çeşitli görevlerde bulundu. 2019'da Irak alanına geçti. Fünye ve patlayıcı madde üretiminde çalışırken, 2020'de Özel Güç içerisinde sorumlu seviyede görevlendirildi. PKK terör örgütü içerisinde örgüt mensuplarınca kullanılan şifreli haberleşme yöntemlerini geliştirdikten sonra örgütün hacker biriminin sorumluluğunu yürüten terörist, haberleşme sisteminde kullanılan programları yazmaya başladı. Kuzey Irak'taki Gara bölgesinde olduğu belirlenen teröristin etkisiz hale getirilmesi için MİT'in Irak/Gara'da görevli saha ajanları alarma geçirildi. Emre Şahin, MİT'in yaptığı operasyonla korumasıyla birlikte etkisiz hale getirildi.