Ege Üniversitesi'nde, 8 yıl önce PKK/ KCK'nın gençlik yapılanması YDG-H üyesi öğrenciler tarafından bıçaklanarak öldürülen ülkücü şehit Fırat Çakıroğlu'nun annesi Özlem Erdem, oğlunun katillerinden Nurullah Semo'ya burs veren, Vanspor'un eski kulüp başkanı Seyithan İzsiz'in, İyi Parti'den aday gösterilerek İstanbul milletvekili seçilmesine çok sert tepki gösterdi. Özlem Erdem, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada,"Bugüne kadar sabırla sustum ama artık yeter. Oğlumun, aslan parçamın adını sizin pis siyasetinize hangi hakla alet ediyorsunuz. Yusuf yüzlüm, PKK'lı hainler, teröristler tarafından şehit edildi. Soruyorum size şimdi; sizin Millet İttifakı'nın içinde HDP var mı var, Ahmet Davutoğlu var mı var. HDP neden aday çıkartmadı? HDP'nin bulunduğu illerde kim yüksek oy aldı?Şimdi gelelim benim yüreğimin paramparça olmasının sebebine. Seyithan İzsiz'i milletvekili yaptınız. Oğlumun katiline burs vermiş kişiyi! Oğlumun katilinin ailesinin düğününe katılmış bir kişiyi! 'Yok efendim ben burs verdiğim kişileri araştırmam'. Oğlumun şehit edilmesinden sonra vermiştin sen bu bursu, nasıl tanımıyorsun! Yayınladığı açıklamasının başını okuduğum anda devamını okumadım. Neden biliyor musunuz? 'Karşıt görüş' demiş. Biz vatanseverler, vatan hainlerine asla karşıt görüş demeyiz 'vatan haini' deriz. Nokta!" dedi.SABAH