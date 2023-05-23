Stratejik bağımsızlık hedefi için desteği her zaman milli iradeden aldı

Gazeteci ve siyaset analisti Carolina Drüten:
Erdoğan dış politikada
stratejik bağımsızlık
anlayışıyla hareket
ediyor. Onun
için 'Dünya lideri'
diyorlar. Ülkesini
zor ve fırtınalı
dönemlerde
düzlüğe çıkardı.
Seçmenlerinden
hep büyük bir destek
alarak o koltukta
oturdu. Güçlü
bir
lider olarak Türk halkının
sevgisini kazandı.
Erdoğan önderliğindeki
bağımsız
Türkiye hedefi
hep ona verilen
halk desteğinden
gücünü
aldı. Amerika'ya,
Avrupa'ya,
Rusya'ya taraf
değildir. 'Biz kendimize
tarafız' diyorlar.
İşte 'stratejik
bağımsızlık'
budur.