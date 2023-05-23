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Giriş Tarihi: 23.5.2023

Stratejik bağımsızlık hedefi için desteği her zaman milli iradeden aldı

Stratejik bağımsızlık hedefi için desteği her zaman milli iradeden aldı
Gazeteci ve siyaset analisti Carolina Drüten: Erdoğan dış politikada stratejik bağımsızlık anlayışıyla hareket ediyor. Onun için 'Dünya lideri' diyorlar. Ülkesini zor ve fırtınalı dönemlerde düzlüğe çıkardı. Seçmenlerinden hep büyük bir destek alarak o koltukta oturdu. Güçlü bir lider olarak Türk halkının sevgisini kazandı. Erdoğan önderliğindeki bağımsız Türkiye hedefi hep ona verilen halk desteğinden gücünü aldı. Amerika'ya, Avrupa'ya, Rusya'ya taraf değildir. 'Biz kendimize tarafız' diyorlar. İşte 'stratejik bağımsızlık' budur.
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Stratejik bağımsızlık hedefi için desteği her zaman milli iradeden aldı
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