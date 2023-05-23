Stratejik bağımsızlık hedefi için desteği her zaman milli iradeden aldı

Erdoğan dış politikadastratejik bağımsızlıkanlayışıyla hareketediyor. Onuniçin 'Dünya lideri'diyorlar. Ülkesinizor ve fırtınalıdönemlerdedüzlüğe çıkardı.Seçmenlerindenhep büyük bir destekalarak o koltuktaoturdu. Güçlübirlider olarak Türk halkınınsevgisini kazandı.Erdoğan önderliğindekibağımsızTürkiye hedefihep ona verilenhalk desteğindengücünüaldı. Amerika'ya,Avrupa'ya,Rusya'ya tarafdeğildir. 'Biz kendimizetarafız' diyorlar.İşte 'stratejikbağımsızlık'budur.