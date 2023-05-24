Ahmet Yiğit Yıldırım, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Cumhur İttifakı sayesinde milli kazanımların süreceğini, milli ülkülerin gerçekleşeceğini ve Türk dünyasının birliğinin sağlanacağını, beli kırılan PKK başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle etkin mücadelenin amansız devam edeceğini belirtti.

Cumhur İttifakı ile Türkiye Yüzyılı'nın başlayacağını belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı, Batı'nın aleni itirazına rağmen, Doğu Akdeniz'de, Suriye'de, Irak'ta, Azerbaycan'da, Libya'da ve Kıbrıs'ta kuşatmayı yarmış, fiili Türk gücünü oluşturmuştur. Liderimiz Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı güç birliği, Türk ve Türkiye düşmanlarının korkulu rüyası olmaya devam edecektir.

Zillet İttifakı'nın HDP, PKK, FETÖ ve diğer teröristlerle olan birlikteliğine Türk milleti ve gençliği gerekli cevabı 14 Mayıs'ta sandıkta vermiştir. Kılıçdaroğlu ilk turda Selahattin Demirtaş'a özgürlük derken ikinci turda sahte milliyetçilik söylemleriyle iki yüzlülüğünü bir kere daha ortaya koymuştur. Kandil'deki teröristlerin videolarda yalvararak oy istediği Kılıçdaroğlu yenilmeye mahkumdur."

"VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ"

Ahmet Yiğit Yıldırım, "Ülkü Ocaklarının adayı belli, kararı nettir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs'ta yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçilmesi ve seçimlerden ezici çoğunlukla zaferle çıkması ülkücü gençliğin öncelikli hedefidir." değerlendirmesinde bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Lider Ülke Türkiye" vizyonuna değinen Yıldırım, süper güç Türkiye yolunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesi için var güçleriyle çalışacaklarını bildirdi.

Yıldırım, milli ülküler etrafında kenetlenen, vatanın bölünmez bütünlüğünü savunan tüm gençleri 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında "Lider Ülke Türkiye" vizyonuna sahip çıkmaya davet etti.