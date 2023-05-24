Bakan Özer: Finans dünyasında gerçekleşen operasyonların farkındayız

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nda 25 Aralık 2021'de yapılan değişiklikle mesleki eğitim merkezine devam eden öğrencilere ilişkin önemli bir düzenleme gerçekleştirildiğini, işveren üzerindeki maddi yükün kaldırılarak çok cazip bir mekanizma oluşturulduğunu anlatan Özer, mesleki eğitim merkezlerine devam eden öğrencilere işletmeler tarafından ödenen tutarın devlet desteği kapsamına alındığını hatırlattı.

Yeni düzenleme ile mesleki eğitim merkezine kayıtlı 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin aylık 2 bin 552 lira, 12'nci sınıf öğrencilerinin ise aylık 4 bin 253 lira ücret aldığını aktaran Özer, "Bu ücretlerin tamamı, devlet tarafından ödeniyor. Ayrıca tüm öğrenciler, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı da sigortalanıyor. Mezunların istihdam oranları da oldukça yüksek, yaklaşık yüzde 88 civarında. Bu merkezlere kayıt yaptırmak için yaş sınırlamasının olmaması da büyük avantaj oluşturuyor." bilgisini verdi.

Kanuni düzenlemeden sonra hem işveren hem de öğrenciler açısından mesleki eğitim merkezine çok ciddi bir talep geldiğini belirten Özer, "Mesleki eğitim merkezlerindeki çırak ve kalfa sayısı 160 bin dolayında iken kanun değişikliğinden sonra mesleki eğitim merkezi programına kayıtlı öğrenci sayısı yüzde 784'lük artışla 1 milyon 405 bine ulaştı." açıklamasını yaptı.

KADIN ORANINDAKİ ARTIŞ DİKKATİ ÇEKTİ

Bakan Özer, mesleki eğitim merkezlerine kayıt yaptıran kadın sayısına dikkati çekerek, "Kanuni düzenlemeden önce mesleki eğitim merkezine kayıtlı 27 bin kadın öğrencimiz varken bugün itibarıyla yüzde 1559'luk artışla 449 bini geçti. Aynı süreçte erkek öğrenci sayısı 132 bin civarında iken bugün itibarıyla yüzde 624'lük artışla 955 bini geçti." bilgisini verdi.

Mesleki eğitim merkezi programında en çok tercih edilen alanlara ilişkin Özer, "Pazarlama ve perakende alanındaki öğrenci sayısı yüzde 37 bin 420 artışla 218 bin 368'e, yiyecek içecek hizmetleri alanındaki öğrenci sayısı yüzde 876 artışla 128 bin126'ya, moda tasarım teknolojileri alanındaki öğrenci sayısı ise yüzde 1914 artışla 114 bin 809'a ulaştı." ifadelerini kullandı.

"FİNANS DÜNYASINDA GERÇEKLEŞEN OPERASYONLARIN FARKINDAYIZ"

81 ilde organize sanayi bölgelerinin tamamına mesleki eğitim merkezi açtıklarını hatırlatan Bakan Özer, bu merkezlere kayıt yaptıran 1 milyon 405 bin 663 öğrenciden 295 bin 189'unun 18 yaş ve altında, 1 milyon 110 bin 474'ünün ise 19 yaş ve üstünde yer aldığını kaydetti. Özer, üretimin önündeki engellerin, kotaların neler olduğunu uluslararası çapta herkesin bildiğini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Finans dünyasında gerçekleşen operasyonların ne olduğunu, neye karşılık geldiğini, arka planını görebilecek durumdayız. Onun için Türkiye'nin yazmış olduğu bu hikayenin devam etmesi lazım. Birlik, beraberlik içerisinde olup gerçekten hiçbir ayrım yapmaksınız bu ülkenin her vatandaşının değerli ve hizmete layık olduğu bilinciyle hareket ettiğimiz zaman çözülemeyecek hiçbir problem olduğuna ben inanmıyorum. Bu Ordu için de geçerli, Samsun için de geçerli, Kars için de, Hakkari için de geçerli."

Türkiye'nin son 20 yıldaki en önemli faaliyet alanlarından birinin de inşaat olduğunu belirten Özer, bu sektörün istihdam oluşturduğunu, yan sanayi ve onunla bağlantılı tüm sektörleri harekete geçiren çok büyük bir dinamizme sahip olduğunu da sözlerine ekledi.