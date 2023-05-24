Bingöl’de 30 yıl önce şehit edilen 33 asker törenle anıldı

"AİLEME ŞEHİT OLDUĞUM HABERİ GİTMİŞTİ"

Bingöl'de 30 yıl önce gerçekleşen 33 askerin şehit olduğu olayda yaralanan Erkan Omay, şunları söyledi: "30 yıl geçmesine rağmen bugünü dün gibi hatırlıyorum, ancak o dönemle bugün arasında çok büyük farklar olduğunu gördüm. Geldiğimizde yollar çok dar ve iki araba yan yana zor geçebiliyordu. Belki de şu anda olanaklar o zaman mevcut olsaydı, bu 33 şehit verilmeyecekti. Bize saldıracaklardı, bu yüzden kol kola girmemizi söylediler. Bir süre birbirimizin kollarına girdik, ancak sonra vazgeçtiler. Aramızdaki askerlerden biri kaçmaya çalıştı ve onu vurdular. Dağlık bir bölgede üç gruba ayırdılar bizi. İki grubu hemen sıraya dizdiler. Sonra bizi rehin tutmak için Skorsky helikopterlerin tarama yapmasını engellemek amacıyla bizi ellerimizden tuttular. İlk durduklarında 50 kişilik olan PKK'lı terörist grubun sayısı gece 300-350'ye çıktı. Gece olduğunda PKK'lılar her taraftan gelmeye başladılar."