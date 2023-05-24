Bingöl’de 30 yıl önce şehit edilen 33 asker törenle anıldı

Bingöl-Elazığ kara yolu Bilaloğlu köyü mevkiinde, 24 Mayıs 1993'te sivil ve silahsız şekilde otobüsle usta birliklerine seyahat ederken, PKK'lı teröristler tarafından pusuya düşürülüp araçtan indirilen 33 asker kırsalda şehit edildi.
Vali Kadir Ekinci, İl jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gökhan Şahin, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği (BİŞHAK) Başkanı Vahap Baysal ve bölge halkı da anmaya katıldı. İl Müftüsü Mustafa Topal'ın ettiği duaların ardından şehitlerin temsili mezarlarına karanfil bırakıldı.
Törende konuşan 49. Komando Tugay Komutanlığında görevli personel Teğmen Ahmet Genç, "Bingöl ili dağlık yapısı ve genel koşulları sebebiyle 80'li yıllardan beri PKK terör örgütü tarafından kullanılmaya uygun bir arazi olarak seçilmiştir. İlimiz, Diyarbakır, Tunceli, Muş, Elazığ ve Erzurum illerinin kesişim noktasındadır. Bingöl'ün ismi terörün ortaya çıktığı yıllardan beridir sık sık gündeme gelmiş, Bingöl çok sayıda askerini, koruyucusunu, Polisini, öğretmenini ve vatandaşını şehit vermiştir" dedi.
"AİLEME ŞEHİT OLDUĞUM HABERİ GİTMİŞTİ"
Bingöl'de 30 yıl önce gerçekleşen 33 askerin şehit olduğu olayda yaralanan Erkan Omay, şunları söyledi: "30 yıl geçmesine rağmen bugünü dün gibi hatırlıyorum, ancak o dönemle bugün arasında çok büyük farklar olduğunu gördüm. Geldiğimizde yollar çok dar ve iki araba yan yana zor geçebiliyordu. Belki de şu anda olanaklar o zaman mevcut olsaydı, bu 33 şehit verilmeyecekti. Bize saldıracaklardı, bu yüzden kol kola girmemizi söylediler. Bir süre birbirimizin kollarına girdik, ancak sonra vazgeçtiler. Aramızdaki askerlerden biri kaçmaya çalıştı ve onu vurdular. Dağlık bir bölgede üç gruba ayırdılar bizi. İki grubu hemen sıraya dizdiler. Sonra bizi rehin tutmak için Skorsky helikopterlerin tarama yapmasını engellemek amacıyla bizi ellerimizden tuttular. İlk durduklarında 50 kişilik olan PKK'lı terörist grubun sayısı gece 300-350'ye çıktı. Gece olduğunda PKK'lılar her taraftan gelmeye başladılar."