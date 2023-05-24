Dezenformasyon içerikli bazı sosyal medya hesaplarına yönelik soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2023/109642 sayılı soruşturma dosyası kapsamında seçim sonuçları ile ilgili sosyal medyada yalan ve yanıltıcı haber ve bilgi paylaşan hesaplar hakkında soruşturma başlatıldı.
Söz konusu hesapların kullanıcıların tespiti ve ifadelerinin alınması için Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne yazı yazıldı. Kimlik tespitlerinin akabinde ifadelerinin alınması ve şüpheliler hakkında iddianame düzenlenmesi bekleniyor.
1-@ajans muhbir Muhbir
2-@Haber Haber (@Haber)/
3-@avcemilcicek Cemil Çiçek (@avcemilcicek) / Twitter
4-@BRCNYLDRM78 Bircan Yıldırım (@BRCNYLDRM78) / Twitter-
5-@Rose02648610 Rose(Gül Şahin,Gül'ce)
6- @ilavetvArif07 Arif Kocabıyık (@ilavetvArif07) / Twitter-
7-@EGurbas_TR03 Yarbay Ethem Gürbas (@EGurbas_TR03) / Twitter
8- @solcugazete Solcu Gazete
9-@Darkwebhaber Dark Web Haber( @Darkwcbhaber) / Twitter-
10- @HaberReport Haber Report (@HaberReport)/ Twitter-
11-@sevilayyaziyor Sevilay Yılman (@sevilayyaziyor) /Twitter
12-@artigercek artıgerçek (@artigercek)/ Twitter-
13-@ArtiTV _Artı TV (@ArtiTV_) / Twitter
14-(@zubeydesariii Zübeyde Sarı (@zubeydesariii) / Twitter-
15-@deryabuyukuncu Derya Büyükuncu (@deryabuyukuncu) /Twitter
16-@Semra_Kolukirik Semre Kolukırık (@Semra_Kolukirik)/ Twitter-
17-@crkml Kemal Uçar (@crkml) / Twitter-
18-@cesuradalet Kemal Karanfil (@cesuradalet) / Twitter
19-@pusholder Pusholder (@pusholder) / Twitter-
20-@baselkanir basel
21-@aykiricomtr Aykırı
22-@kacsaatolduson Kaç Saat Oldu?
23-@meralakcaner Astrolog Meral Akcaner
24-@SunaVarol _ Suna Varol
25-@gusholderhaber Gusholder
26-@leaxforce
27- @portovechiaaa BEELI'S
28-@SimonettaVspc Filiz Aslan
29-@kayhanayhann Kayhan AYHAN
30-@beehaber Bee Haber
31-@yirmiiucderece 23 DERECE
32-@'beyazkurtreal Beyaz Kurt
33-@ankara kusu ANKARA KUŞU
34-@MstSelanik TÜRKİYE GERÇEKLERİ