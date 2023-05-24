Dezenformasyon içerikli bazı sosyal medya hesaplarına yönelik soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2023/109642 sayılı soruşturma dosyası kapsamında seçim sonuçları ile ilgili sosyal medyada yalan ve yanıltıcı haber ve bilgi paylaşan hesaplar hakkında soruşturma başlatıldı.

Söz konusu hesapların kullanıcıların tespiti ve ifadelerinin alınması için Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne yazı yazıldı. Kimlik tespitlerinin akabinde ifadelerinin alınması ve şüpheliler hakkında iddianame düzenlenmesi bekleniyor.

1-@ajans muhbir Muhbir

2-@Haber Haber (@Haber)/

3-@avcemilcicek Cemil Çiçek (@avcemilcicek) / Twitter

4-@BRCNYLDRM78 Bircan Yıldırım (@BRCNYLDRM78) / Twitter-

5-@Rose02648610 Rose(Gül Şahin,Gül'ce)

6- @ilavetvArif07 Arif Kocabıyık (@ilavetvArif07) / Twitter-

7-@EGurbas_TR03 Yarbay Ethem Gürbas (@EGurbas_TR03) / Twitter

8- @solcugazete Solcu Gazete

9-@Darkwebhaber Dark Web Haber( @Darkwcbhaber) / Twitter-

10- @HaberReport Haber Report (@HaberReport)/ Twitter-

11-@sevilayyaziyor Sevilay Yılman (@sevilayyaziyor) /Twitter

12-@artigercek artıgerçek (@artigercek)/ Twitter-

13-@ArtiTV _Artı TV (@ArtiTV_) / Twitter

14-(@zubeydesariii Zübeyde Sarı (@zubeydesariii) / Twitter-

15-@deryabuyukuncu Derya Büyükuncu (@deryabuyukuncu) /Twitter

16-@Semra_Kolukirik Semre Kolukırık (@Semra_Kolukirik)/ Twitter-

17-@crkml Kemal Uçar (@crkml) / Twitter-

18-@cesuradalet Kemal Karanfil (@cesuradalet) / Twitter

19-@pusholder Pusholder (@pusholder) / Twitter-

20-@baselkanir basel

21-@aykiricomtr Aykırı

22-@kacsaatolduson Kaç Saat Oldu?

23-@meralakcaner Astrolog Meral Akcaner

24-@SunaVarol _ Suna Varol

25-@gusholderhaber Gusholder

26-@leaxforce

27- @portovechiaaa BEELI'S

28-@SimonettaVspc Filiz Aslan

29-@kayhanayhann Kayhan AYHAN

30-@beehaber Bee Haber

31-@yirmiiucderece 23 DERECE

32-@'beyazkurtreal Beyaz Kurt

33-@ankara kusu ANKARA KUŞU

34-@MstSelanik TÜRKİYE GERÇEKLERİ