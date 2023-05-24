Fuat Oktay’dan Kılıçdaroğlu’na sert tepki: Montaj ürünü bu zatın miadı doldu

Twitter hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını alıntılayarak, "Montajcı sahtekâr" ifadelerini kullanan Millet İttifakı'nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu büyük tepki topladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Montaj ürünü bu zatın miladı dolmuş, Türkiye'ye ve gençliğe verebilecek hiçbir şeyi kalmamıştır" sözleriyle tepkisini dile getirdi.
'MİLLETE HAVALE EDİYORUZ'
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun:
Bu aziz millet,
Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan'a
yapılan her hakaretin,
her hain saldırının hesabını
sordu. Yine soracak
Allah'ın izniyle. Bu aziz
millet terör örgütlerine destek
veren, onların temsilcileriyle
kapalı kapılar ardında gizli kapaklı
pazarlıklar yapan ve kendisini aptal yerine
koyarak bir hafta içinde kılıktan kılığa giren
sözüm ona siyasetçilere gereken dersi verecektir.
Biz, dış güçlerin içimize serpmeye
çalıştığı nefret tohumları yeşermesin diye
çalışmaya, temiz siyaseti savunmaya devam
edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi
biz sevgi kültürünü büyütmenin derdindeyiz.
Cumhurbaşkanımıza bu çirkin ifadeleri
yakıştıranları bir kez daha milletimize
şikâyet ediyor, milletimizin bize çizeceği istikameti
büyük bir heyecanla bekliyoruz.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu:
Aynaya
bakıp söylemişsin,
tam isabet.
'ASIL MONTAJCI KENDİSİ'
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış:
Kılıçdaroğlu o kadar
kötü biridir ki; yıllardır
net bir biçimde
onun karşısında
olan Recep Tayyip
Erdoğan'ın bile milletine
anlatamayacağı, anlatmaktan
imtina edeceği kadar
kötüdür. Aldığı görevi yerine
getirmek adına kendisini ve memleketi
terör örgütlerine pazarlayacak kadar kötüdür.
Kaset kumpası ile genel başkan yapılması,
şimdi geldiği duruma kıyasla çok daha
masum bir eylemdir. Ağzımızı doldurarak
ona "Sensin sahtekâr" diyebiliriz. Ama maalesef
gerçek durumun milyonda birini bile
ifade edememiş, hakikatin yanından bile
geçememiş oluruz.
'GERÇEĞİ GİZLEYEMEYECEKSİNİZ'
Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur:
Bir türlü "Lanet olsun PKK'ya ve
onun verdiği desteğe" demiyor, diyemiyor.
Sen ve trollerin gerçeği asla gizleyemeyeceksiniz
ve sandıkta bunun hesabını mutlaka
vereceksiniz.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:
Tescilli sah-te-kâr!
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal:
Sahtekârlık, montaj, kaset bunlar
senin varoluş sebebin. Bahar vaat ettiğin
Kandil'deki dostlarının sana destek mesajları
ile hazırlanmış kamuoyuna açık bir videonun
neresi montaj. Senin kimlere bahar vaat ettiğini
bildiği için bu aziz millet sana geçit vermedi
sahtekâr.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ:
Kasetle geldi. Yalan, iftira ve
hakaretle devam etti. Bir fırıldak olarak döne
döne siyasete veda edecek. Bu seviyesizlikten
kurtulmamıza sadece birkaç gün. SABAH
KASET VE İFTİRA SİZİN İŞİNİZ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu:
Kaset, yalan, iftira,
hakaret. Sizin işiniz.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı:
Üslup kişinin aynasıdır.
Senin için 'seviye' artık söz
konusu değil, çünkü sen
'çukur' olmayı seçtin.
AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı:
Kasetle genel başkan
olan, tüm rakiplerini
tehditle, şantajla eleyen,
Türkiye'yi 3-5 oya tüm dünyaya
peşkeş çeken sahtekâr
adamın tekisin. Bu millet
senin gibi utanmaz bir
adama Türkiye'yi mi bırakacak?
Çok beklersin.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:
Montaj ürünü bu zatın
miadı dolmuş, Türkiye'ye ve
gençliğe verebilecek hiçbir
şeyi kalmamıştır.
'HEM KASETÇİSİN HEM SAHTEKÂR'
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal:
Sahtekârlık,
montaj, kaset bunlar senin varoluş
sebebin.
AK Parti MKYK Üyesi Dr. Betül Sayan Kaya
: Bay Kemal, hem
kasetçisin hem de en büyük
sahtekâr.