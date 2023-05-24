Fuat Oktay’dan Kılıçdaroğlu’na sert tepki: Montaj ürünü bu zatın miadı doldu

Twitter hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını alıntılayarak, "Montajcı sahtekâr" ifadelerini kullanan Millet İttifakı'nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu büyük tepki topladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Montaj ürünü bu zatın miladı dolmuş, Türkiye'ye ve gençliğe verebilecek hiçbir şeyi kalmamıştır" sözleriyle tepkisini dile getirdi.Bu aziz millet,CumhurbaşkanımızRecep Tayyip Erdoğan'ayapılan her hakaretin,her hain saldırının hesabınısordu. Yine soracakAllah'ın izniyle. Bu azizmillet terör örgütlerine destekveren, onların temsilcileriylekapalı kapılar ardında gizli kapaklıpazarlıklar yapan ve kendisini aptal yerinekoyarak bir hafta içinde kılıktan kılığa girensözüm ona siyasetçilere gereken dersi verecektir.Biz, dış güçlerin içimize serpmeyeçalıştığı nefret tohumları yeşermesin diyeçalışmaya, temiz siyaseti savunmaya devamedeceğiz. Cumhurbaşkanımızın dediği gibibiz sevgi kültürünü büyütmenin derdindeyiz.Cumhurbaşkanımıza bu çirkin ifadeleriyakıştıranları bir kez daha milletimizeşikâyet ediyor, milletimizin bize çizeceği istikametibüyük bir heyecanla bekliyoruz.Aynayabakıp söylemişsin,tam isabet.Kılıçdaroğlu o kadarkötü biridir ki; yıllardırnet bir biçimdeonun karşısındaolan Recep TayyipErdoğan'ın bile milletineanlatamayacağı, anlatmaktanimtina edeceği kadarkötüdür. Aldığı görevi yerinegetirmek adına kendisini ve memleketiterör örgütlerine pazarlayacak kadar kötüdür.Kaset kumpası ile genel başkan yapılması,şimdi geldiği duruma kıyasla çok dahamasum bir eylemdir. Ağzımızı doldurarakona "Sensin sahtekâr" diyebiliriz. Ama maalesefgerçek durumun milyonda birini bileifade edememiş, hakikatin yanından bilegeçememiş oluruz.Bir türlü "Lanet olsun PKK'ya veonun verdiği desteğe" demiyor, diyemiyor.Sen ve trollerin gerçeği asla gizleyemeyeceksinizve sandıkta bunun hesabını mutlakavereceksiniz.Tescilli sah-te-kâr!Sahtekârlık, montaj, kaset bunlarsenin varoluş sebebin. Bahar vaat ettiğinKandil'deki dostlarının sana destek mesajlarıile hazırlanmış kamuoyuna açık bir videonunneresi montaj. Senin kimlere bahar vaat ettiğinibildiği için bu aziz millet sana geçit vermedisahtekâr.Kasetle geldi. Yalan, iftira vehakaretle devam etti. Bir fırıldak olarak dönedöne siyasete veda edecek. Bu seviyesizliktenkurtulmamıza sadece birkaç gün. SABAHKaset, yalan, iftira,hakaret. Sizin işiniz.Üslup kişinin aynasıdır.Senin için 'seviye' artık sözkonusu değil, çünkü sen'çukur' olmayı seçtin.Kasetle genel başkanolan, tüm rakiplerinitehditle, şantajla eleyen,Türkiye'yi 3-5 oya tüm dünyayapeşkeş çeken sahtekâradamın tekisin. Bu milletsenin gibi utanmaz biradama Türkiye'yi mi bırakacak?Çok beklersin.Montaj ürünü bu zatınmiadı dolmuş, Türkiye'ye vegençliğe verebilecek hiçbirşeyi kalmamıştır.Sahtekârlık,montaj, kaset bunlar senin varoluşsebebin.: Bay Kemal, hemkasetçisin hem de en büyüksahtekâr.