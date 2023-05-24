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Giriş Tarihi: 24.5.2023

Fuat Oktay’dan Kılıçdaroğlu’na sert tepki: Montaj ürünü bu zatın miadı doldu

Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alması büyük tepki topladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Montaj ürünü bu zatın miadı doldu

Fuat Oktay’dan Kılıçdaroğlu’na sert tepki: Montaj ürünü bu zatın miadı doldu
Twitter hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını alıntılayarak, "Montajcı sahtekâr" ifadelerini kullanan Millet İttifakı'nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu büyük tepki topladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Montaj ürünü bu zatın miladı dolmuş, Türkiye'ye ve gençliğe verebilecek hiçbir şeyi kalmamıştır" sözleriyle tepkisini dile getirdi.




'MİLLETE HAVALE EDİYORUZ'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Bu aziz millet, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yapılan her hakaretin, her hain saldırının hesabını sordu. Yine soracak Allah'ın izniyle. Bu aziz millet terör örgütlerine destek veren, onların temsilcileriyle kapalı kapılar ardında gizli kapaklı pazarlıklar yapan ve kendisini aptal yerine koyarak bir hafta içinde kılıktan kılığa giren sözüm ona siyasetçilere gereken dersi verecektir. Biz, dış güçlerin içimize serpmeye çalıştığı nefret tohumları yeşermesin diye çalışmaya, temiz siyaseti savunmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi biz sevgi kültürünü büyütmenin derdindeyiz. Cumhurbaşkanımıza bu çirkin ifadeleri yakıştıranları bir kez daha milletimize şikâyet ediyor, milletimizin bize çizeceği istikameti büyük bir heyecanla bekliyoruz.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu: Aynaya bakıp söylemişsin, tam isabet.

'ASIL MONTAJCI KENDİSİ'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış: Kılıçdaroğlu o kadar kötü biridir ki; yıllardır net bir biçimde onun karşısında olan Recep Tayyip Erdoğan'ın bile milletine anlatamayacağı, anlatmaktan imtina edeceği kadar kötüdür. Aldığı görevi yerine getirmek adına kendisini ve memleketi terör örgütlerine pazarlayacak kadar kötüdür. Kaset kumpası ile genel başkan yapılması, şimdi geldiği duruma kıyasla çok daha masum bir eylemdir. Ağzımızı doldurarak ona "Sensin sahtekâr" diyebiliriz. Ama maalesef gerçek durumun milyonda birini bile ifade edememiş, hakikatin yanından bile geçememiş oluruz.




'GERÇEĞİ GİZLEYEMEYECEKSİNİZ'

Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur: Bir türlü "Lanet olsun PKK'ya ve onun verdiği desteğe" demiyor, diyemiyor. Sen ve trollerin gerçeği asla gizleyemeyeceksiniz ve sandıkta bunun hesabını mutlaka vereceksiniz.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Tescilli sah-te-kâr!
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal: Sahtekârlık, montaj, kaset bunlar senin varoluş sebebin. Bahar vaat ettiğin Kandil'deki dostlarının sana destek mesajları ile hazırlanmış kamuoyuna açık bir videonun neresi montaj. Senin kimlere bahar vaat ettiğini bildiği için bu aziz millet sana geçit vermedi sahtekâr.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Kasetle geldi. Yalan, iftira ve hakaretle devam etti. Bir fırıldak olarak döne döne siyasete veda edecek. Bu seviyesizlikten kurtulmamıza sadece birkaç gün. SABAH

KASET VE İFTİRA SİZİN İŞİNİZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu: Kaset, yalan, iftira, hakaret. Sizin işiniz.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: Üslup kişinin aynasıdır. Senin için 'seviye' artık söz konusu değil, çünkü sen 'çukur' olmayı seçtin.
AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı: Kasetle genel başkan olan, tüm rakiplerini tehditle, şantajla eleyen, Türkiye'yi 3-5 oya tüm dünyaya peşkeş çeken sahtekâr adamın tekisin. Bu millet senin gibi utanmaz bir adama Türkiye'yi mi bırakacak? Çok beklersin.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Montaj ürünü bu zatın miadı dolmuş, Türkiye'ye ve gençliğe verebilecek hiçbir şeyi kalmamıştır.

'HEM KASETÇİSİN HEM SAHTEKÂR'

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal: Sahtekârlık, montaj, kaset bunlar senin varoluş sebebin.
AK Parti MKYK Üyesi Dr. Betül Sayan Kaya: Bay Kemal, hem kasetçisin hem de en büyük sahtekâr.

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Fuat Oktay’dan Kılıçdaroğlu’na sert tepki: Montaj ürünü bu zatın miadı doldu
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