HDP’li Pervin Buldan Kılıçdaroğlu için oy istedi: Cezaevlerindeki arkadaşlarımıza özgürlük için Erdoğan gitmeli

14 Mayıs seçimlerinde hezimete uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu ve ortakları, 28 Mayıs seçimleri için her yolu deniyor. Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci turda milliyetçi seçmenin oylarını alabilmek için milliyetçilik tiyatrosu oynarken terör örgütü PKK ile arasına mesafe koyamayan HDP'nin de desteğini almaya devam ediyor. HDP ile işbirliği yapan Kılıçdaroğlu'nun terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'a özgürlük vadettiği bilinirken HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da cezaevlerinde kalanların serbest kalması için Erdoğan'ın gitmesi gerektiğini söyledi.
"ŞİMDİ KAYBETTİRME ZAMANIDIR"— Sabah (@sabah) May 24, 2023
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan:
Cezaevlerindeki arkadaşlarımızın özgürleşmesi için, bir kez daha Erdoğan'ın gitmesine karar vermemiz gerekiyor. Şimdi kaybettirme zamanıdır. Şu an yapmamız gereken tek şey 28 Mayıs'ta AKP ve Erdoğan'ı göndermek. pic.twitter.com/QYyApo4dv3
KILIÇDAROĞLU İÇİN OY İSTEDİ
Mardin'de konuşma yapan HDP'li Pervin Buldan, ortağı olduğu 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu için 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy istedi. Tek amaçlarının Başkan Erdoğan'ı seçtirmemek olduğunu dile getiren Buldan, "14 Mayıs tarihinde Erdoğan kazanmadı. Bizler faşizmi durdurduk. Ama şimdi kaybettirme zamanıdır. 28 Mayıs tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan ve AKP'ye kaybettirmek bir kez daha bizlerin görev ve sorumluluğudur." dedi.
"CEZAEVLERİNDEKİ ARKADAŞLARIMIZA ÖZGÜRLÜK İÇİN ERDOĞAN GİTMELİ"
Terör suçları nedeniyle Edirne'de tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için de özgürlük iması yapan HDP'li Buldan, "Cezaevlerindeki arkadaşlarımızın özgürleşmesi için bir kez daha Erdoğan'ın gitmesine karar vermemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.
HDP'DEN KILIÇDAROĞLU'NA: BİZE VERİLMİŞ SÖZÜ VAR— Sabah (@sabah) May 23, 2023
HDP'li Sırrı Süreyya Önder, Kılıçdaroğlu ile pazarlıklarını itiraf etti:
Kılıçdaroğlu'nun taahhüt ettiği birtakım şeyler var. Arkadaşlarımızın cezaevinde boşuna yatıyor oluşunun altını kendisi çizdi.Bunları yerine getirmek zorunda pic.twitter.com/wzDy6ap7Lr
SIRRI SÜREYYA ÖNDER İTİRAF ETMİŞTİ
HDP ile yapılan kirli pazarlığa ilişkin çarpıcı bir itiraf Sırrı Süreyya Önder'den gelmişti. HDP'li Önder, Kılıçdaroğlu ile yapılan anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamasında kendilerine söz verildiğini kaydetmişti. Terör suçlarından dolayı tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için özgürlük iması yapan Önder, Kılıçdaroğlu'nun bunu kabul ettiğini dile getirmişti.