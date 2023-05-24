HDP’li Pervin Buldan Kılıçdaroğlu için oy istedi: Cezaevlerindeki arkadaşlarımıza özgürlük için Erdoğan gitmeli

14 Mayıs seçimlerinde hezimete uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu ve ortakları, 28 Mayıs seçimleri için her yolu deniyor. Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci turda milliyetçi seçmenin oylarını alabilmek için milliyetçilik tiyatrosu oynarken terör örgütü PKK ile arasına mesafe koyamayan HDP'nin de desteğini almaya devam ediyor. HDP ile işbirliği yapan Kılıçdaroğlu'nun terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'a özgürlük vadettiği bilinirken HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da cezaevlerinde kalanların serbest kalması için Erdoğan'ın gitmesi gerektiğini söyledi.

KILIÇDAROĞLU İÇİN OY İSTEDİ

Mardin'de konuşma yapan HDP'li Pervin Buldan, ortağı olduğu 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu için 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy istedi. Tek amaçlarının Başkan Erdoğan'ı seçtirmemek olduğunu dile getiren Buldan, "14 Mayıs tarihinde Erdoğan kazanmadı. Bizler faşizmi durdurduk. Ama şimdi kaybettirme zamanıdır. 28 Mayıs tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan ve AKP'ye kaybettirmek bir kez daha bizlerin görev ve sorumluluğudur." dedi.