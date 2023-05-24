İzmir Ülkü Ocakları’ndan Kılıçdaroğlu’na pankartlı tepki! Bazıları iki yüzlüdür

HDP ve terör örgütü PKK'dan yapılan teröristbaşı Öcalan'ı serbest bırakma vaatlerine uzun zamandır ses çıkarmayan CHP, birinci turda sandıkta vatandaşlardan büyük bir darbe yedi.
CHP yönetimi ve Kemal Kılıçdaroğlu seçimde istediği sonucu alamayınca 28 Mayıs'ta yapılacak 2.tur seçimlerinde milliyetçi vatandaşların oyunu alabilmek için strateji değiştirerek HDP ve PKK'ya verdiği vaatleri gizleme çabasına girişti.
Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına giderek cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için oy kullandı. İlk andan itibaren rakiplerine büyük fark atan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ilk tur seçimi önde tamamlarken Cumhur İttifakı de seçimlerden zaferle çıkmayı garantiledi. Kemal Kılıçdaroğlu ise aldığı yenilgi sonrası saatlerce kayıplara karıştıktan sonra masalara vurarak çektiği 'BURADAYIM BE' videosu ile yeniden ortaya çıktı.
KANDİL'DEN DESTEK MESAJI
Terör örgütü PKK ikinci tur seçimleri için de HDP kitlesini Kemal Kılıçdaroğlu'na yönlendirerek destek vereceğini açıkladı. Örgüt yöneticilerinden Duran Kalkan terör inlerinden yayınladığı videoda 14 Mayıs seçimleri üzerinden ittifak kurdukları Kemal Kılıçdaroğlu ile ittifakın süreceği mesajını verdi. Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın kızılelmacı ve turancı olduğunu söyleyen Duran Kalkan buna karşı 7'li masayı destekleyeceklerinin altını çizdi.
KILIÇDAROĞLU ÇARKI ÜLKÜCÜLERİ ÇEVİRDİ
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasıyla Milleti İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu stratejisini milliyetçilere çevirdi. PKK'nın siyasi kolu olan HDP ile ittifakından dolayı Milliyetçileri küstürdüğünü düşünerek, ikinci tur için çarkı ülkücülere çevirdi.
Kılıçdaroğlu'nun ilk turdan sonra adeta bozkurta dönüşmesi ülkücü camiadan büyük tepki almasını sebep oldu. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Kılıçdaroğlu'nun seçim öncesi daha milliyetçi söylemlerde bulunması, Cumhur İttifakı tarafından eleştirilmeye de devam ediyor.
BAZILARI İKİ YÜZLÜDÜR
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun seçim öncesi daha milliyetçi söylemlerde bulunması, Cumhur İttifakı tarafından eleştiriliyor. İlk seçim öncesi HDP ile kol kola gezen Kılıçdaroğlu'nun, sahte milliyetçi tutumuna ise İzmir Ülkü Ocakları'ndan tepki geldi. Kılıçdaroğlu'nun resminin konulduğu bir pankartta birinci tur ve ikinci tur ayrımı yapıldı.
Birinci turda Kılıçdaroğlu'nun zafer işareti yapan fotoğrafı konulmuşken, ikinci tur için bozkurt sembolü yapan ve sarkık bıyıklı bir fotoğrafı konuldu. Pankartın üzerinde yazan 'bazıları iki yüzlüdür' sözü dikkat çekti. İzmir Ülkü Ocakları'nın yayınladığı bu görsel sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.