Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ’ın ’sığınmacı’ yalanları!

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN '13 MİLYON' MANİPÜLASYONU

Sığınmacılar konusunda en önemli yalan ise sayılar üzerinden yapılıyor. Ümit Özdağ, yaptığı son paylaşımında Türkiye'de 13 milyon sığınmacı bulunduğunu iddia etti. Oysa 13 milyon rakamı, manipülasyon çabasından fazlası değil. Çünkü, Türkiye'de bugün 3 milyon 381 bin sığınmacı bulunuyor. Ümit Özdağ'ın iddia ettiği sayılar ise içi boş birer propoganda olarak duruyor.

SAHTE MİLLİYETÇİ BAY KEMAL'İN YENİ UMUDU 'SIĞINMACI' YALANLARI!

Kılıçdaroğlu ve Özdağ, sığınmacılar üzerinden toplumun sinir uçlarına dokunacak söylemler ile milliyetçi oyları kendilerine çekmeye çalışıyor. Kılıçdaroğlu'nun HDP ile ortaklığı, yerel özerklik vaadi, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması ile ilgili sözleri nedeniyle milliyetçi kesimler tarafından şiddetle karşı çıkılıyor. Bu nedenle, Kılıçdaroğlu son bir umut olarak Özdağ'ı yanına alarak sığınmacılar üzerinden oylarını artırabilmeyi umuyor.

Sığınmacılar ile ilgili gerçekler ise Kılıçdaroğlu ve Özdağ'ın iddiaları ile hiç örtüşmüyor. AK Parti, seçim beyannamesinde sığınmacılar konusunda net bir plan ortaya koydu.