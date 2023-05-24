Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ’ın ’sığınmacı’ yalanları!

Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, terörle mücadele ve istikrar vurgusu yaparak Cumhur İttifakı Adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise 2. turda desteğini "Kazanırsa iç savaş çıkar" dediği sık sık terörle arasına mesafe koymadığı için eleştirdiği 7'li koalisyon adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana kullandı.
KILIÇDAROĞLU ÖZDAĞ'IN YALANLARINA SAHİP ÇIKTI
Seçim sürecinde sürekli sığınmacıları hedef alan açıklamalarda bulunan ve toplumsal gerilimi artırmaya çalışan Ümit Özdağ ve HDP destekli 7'li koalisyon adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki mutabakattaki bazı maddeler ise tartışmalara neden oldu. Ümit Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklamasının ardından ise sığınmacılar konusundaki yalanları tekrar gündeme geldi. Ümit Özdağ destek açıklaması sırasında AK Parti'nin sığınmacıları geri gönderme gibi bir planının olmadığı iddiasında bulunarak yalanlarına bir yenisini daha eklemiş oldu. İkinci turda düşük olan kazanma ihtimalini artırmak adına her yolu deneyen Kılıçdaroğlu da sığınmacı yalanlarına ortak oldu. Seçimin ikinci turunda milliyetçilik maskesi takan Kılıçdaroğlu, sığınmacılar üzerinden de kara propogandaya girişti.
ÜMİT ÖZDAĞ'DAN '13 MİLYON' MANİPÜLASYONU
Sığınmacılar konusunda en önemli yalan ise sayılar üzerinden yapılıyor. Ümit Özdağ, yaptığı son paylaşımında Türkiye'de 13 milyon sığınmacı bulunduğunu iddia etti. Oysa 13 milyon rakamı, manipülasyon çabasından fazlası değil. Çünkü, Türkiye'de bugün 3 milyon 381 bin sığınmacı bulunuyor. Ümit Özdağ'ın iddia ettiği sayılar ise içi boş birer propoganda olarak duruyor.
SAHTE MİLLİYETÇİ BAY KEMAL'İN YENİ UMUDU 'SIĞINMACI' YALANLARI!
Kılıçdaroğlu ve Özdağ, sığınmacılar üzerinden toplumun sinir uçlarına dokunacak söylemler ile milliyetçi oyları kendilerine çekmeye çalışıyor. Kılıçdaroğlu'nun HDP ile ortaklığı, yerel özerklik vaadi, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması ile ilgili sözleri nedeniyle milliyetçi kesimler tarafından şiddetle karşı çıkılıyor. Bu nedenle, Kılıçdaroğlu son bir umut olarak Özdağ'ı yanına alarak sığınmacılar üzerinden oylarını artırabilmeyi umuyor.
Sığınmacılar ile ilgili gerçekler ise Kılıçdaroğlu ve Özdağ'ın iddiaları ile hiç örtüşmüyor. AK Parti, seçim beyannamesinde sığınmacılar konusunda net bir plan ortaya koydu.
TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ PROJELERİ HAYATA GEÇİRİYOR
Buna göre, sığınmacılara yönelik "gönüllü-güvenli-onurlu geri dönüş" için bir yol haritası çizildi. Nitekim, Hükümetin bu doğrultudaki plan ve projeleri de halihazırda adım adım hayata geçiriliyor. Bugüne dek, 600 bin sığınmacı Türkiye'den ülkelerine geri dönüş gerçekleştirmiş bulunuyor. Bunun yanında, Türkiye ve Katar işbirliği ile Suriye'de oluşturulan güvenli bölgelerde (El Bab, Cerablus ve Tel-Abyad) 1 milyon kişinin yaşayacağı 250 bin konut inşa ediliyor. Yapımlarına başlanan bu konutların 1 yıl içerisinde bitirilmesi öngörülüyor. Bu sayede, 1 milyon sığınmacı daha gönüllü-güvenli-onurlu bir şekilde ülkelerine geri dönebilecek.
UYGULAMASI İMKANSIZ BİR PLAN!
Ümit Özdağ'ın gerçekliğe uymayan projelerinin içinde sığınmacıların 'zorla' sınır dışı edilmesi de yer almaktaydı. Hükümet tarafından uygulanan "gönüllü-güvenli-onurlu geri dönüş" politikasından çok uzak olan bu 'zorunlu geri dönüş' söylemi, uygulaması imkansız bir plan. Nedeni ise, Suriye'de yaşamın sürdürülebilmesi için gerekli ortam hazırlanmadan gönderilecek bu kişilerin tekrardan kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yapmaya çalışacak olma ihtimali.
Hükümetin halihazırda uygulamakta olduğu politika kapsamında ise güvenli bölgeler oluşturuluyor ve sığınmacılar bu bölgelere kalıcı olarak yerleştiriliyor.