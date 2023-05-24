Konyalı şehidin babasından Kılıçdaroğlu’na: Baharı Kandil’e mi getireceksin?

21 yaşındaki Jandarma Er Adem Meral, 1996 yılında Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit düştü. Şehidin Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşayan ailesinin acısı 27 yıl geçmesine rağmen ilk gün ki gibi tazeliğini koruyor. Baba Davut Meral, seçimler için HDP ve PKK ile işbirliği yapan CHP Lideri ve 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Meral, "Aylardır bahar getireceğiz deyip duruyorlar. Onların bize bahar getirmeyeceği belli. Baharı Kandil'e getirecekler. Ama şunu bilsinler ki; Onlar PKK'ya boğun eğmiş ama biz o hainlere asla boyun eğmeyiz. Karşılarına dikilir, bu ülkeyi böldürtmeyiz" dedi.







'BU KADAR EKMEKSİZ OLUNMAZ'

Bu yapılan hain ittifaktan nefret ettiğini belirten Davut Meral, "PKK ve CHP ile kucak kucağalar. Kişi kişiliğini unuttu mu kaybolup gider. Bunların kişiliği, mizaçları böyle. O kadar çok üzülüyoruz ki bunu Kılıçdaroğlu anlayamaz. Birçok siyasetçi gördük ama bu kadar nefret ettiğim bir dönem olmamıştı. Bu kadar ekmeksiz olunmaz. Bu kadar milletin değerleriyle oynanmaz. Bir koltuk sevdası uğruna hainlerle aynı masaya oturmak nedir? Bu millet seni o koltuğa oturtur mu sanıyorsun? Bu şehitlerin kanı senin eline bulaşmaz mı sanıyorsun? Bunlar neyin kafasını yaşıyorlar. Bir hırs uğruna ülkemizi bölmeye çalışmak nedir? Ama şunu unutmasınlar buna asla müsaade etmeyiz. Bu fırsatı onlara vermeyeceğiz. Artık bizi, bu milleti üzmeyin. Bizler 28 Mayıs'ta üzerimize düşeni yapacağız. Bizden olanlarla yola devam edeceğiz" diye konuştu.