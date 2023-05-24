Ömer Çelik, çevreyi ve doğayı koruyan AOSB’yi tebrik etti

Çelik, AK Parti'nin yeni seçilen Adana Milletvekillileri Sunay Karamık ve Faruk Aytek ile Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram'ın da bulunduğu heyetle geldiği AOSB'yi ziyaretinde, Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. AOSB Başkanı Bekir Sütcü ile poliklinik yöneticileri Ömer Çelik'e verilen sağlık hizmeti konusunda bilgi aktarıldı.

AOSB Başkanı Bekir Sütcü, bölgede verdikleri ve Türkiye'deki 400 OSB içinde ilk ve tek olan hizmetlerine vurgu yaparak, "Yönetim kurulumuzun tamamı sanayicilerden oluşuyor. Birinci şapkamızla bir yatırımcı olarak ihtiyaçları görüyor, yönetici şapkamızla da bu ihtiyaçları sizlerden aldığımız destekle yerine getiriyoruz" dedi.

Çelik ise, "Her şeyin başı sağlık. Bu nedenle bu hizmetin AOSB içinde veriliyor olması çok önemli. İlk milletvekili seçildiğimde buraya geldiğimde bana güvenlik sorunundan söz edilmişti. Şimdi göz kamaştıran, Türkiye'ye örnek olan bir organize sanayi haline geldik. Bekir Bey'i ve yönetim kurulundaki arkadaşları kutluyorum. Bizim aramızda şöyle bir mutabakat var. Ben onlara ne söz verdiysem tuttum, onlar da ne söz verdiyse yaptı" diye konuştu.

Başkan Bekir Sütcü'nün toplu konut projesi konusundaki destek talebine vurgu yapan Çelik, "Siz önce burada çalışan hanımların çocukları için kreşi yapın. Ben o 500 konutluk proje meselenin çözülmesini hemen sağlayacağım. Neşet Ertaş'ın dediği gibi kadınlar insandır, biz de insanoğluyuz. Önce hanımlar rahat edecek sonra sanayi rahat edecek. Ona göre ilerleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

AOSB'nin giderek büyüdüğünü, Türkiye'nin ve dünyanın her tarafında marka olmuş yatırımcılarının bulunduğunu belirten Çelik, şöyle devam etti:

"Sizi bir konuda daha tebrik etmek istiyorum. Son derece kurallı, ilkelere dayanan, prensiplere dayanan, sanayicinin çıkarlarını, daha iyi çalışmalarını gözeten bir yapı oluşturdunuz. Bir diğer konumuz da çevre. Dünyanın en önemli ovası ve en kıymetli topraklarına sahibiz. Önce çevreyi koruyacağız. Doğa bizim rakibimiz değil. Doğa bizim kader arkadaşımızdır. Dünyayı kirletmeden, ovamızı kirletmeden, çevreyi kirletmeden gelecek nesillere bu mirası bırakmalıyız. Bu nedenle toprağı korumak, çevreyi korumakla ilgili gösterdiğiniz hassasiyeti de tebrik ediyorum."