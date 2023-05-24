Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, A Haber’de açıkladı! SİDA Mavi Vatanın yeni gücü olacak

"BİZİ İZLEMEYE DEVAM EDİN"

Demir konuşmasında şunları kaydetti:

Türkiye Savunma Sanayii'nde yerlilik oranını yüzde 20'den yüzde 80'lere çıkararak büyük bir atılım sağladı. Yerli ve milli silahlarla terörün beli kırıldı. Türkiye'nin geliştirdiği silahlar dünyanın takibine girdi ihracat rakamları yükseldi.

Bu alanda hızlı bir ürünleşme ve atılan tohumların meyve verdiğini görüyoruz. Çok sayıda yeni platform hizmete girdi. Teknoloji geliştirmede de büyük adımlar atıyoruz. Büyük bir insan kaynağımız var. Her alanda iddialıyız. Bizi izlemeye devam edin.Oyun değiştirici neticeler alacağız. Hava, kara ve denizde insansız sistemlerde Türkiye iddialı. Similatör konusunda Havelsan çok iddialı.

TCG ANADOLU SAYESİNDE 400 MİLYON EURO ÜLKEDE KALDI

TCG Anadolu'yu dışarıdan alıyor olsaydık en az 400 milyon euro daha fazla para vermemiz gerekecekti. Onun hayat boyu bakımına da daha fazla para gidecekti.