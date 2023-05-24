Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, A Haber’de açıkladı! SİDA Mavi Vatanın yeni gücü olacak

Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde atılan milli savunma hamleleri ile dünya çapında marka haline geldi. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de A Haber ekranlarında Türkiye'nin yerli savunma sanayii projelerindeki gelinen son durumu değerlendirdi.
"SİDA ÜZERİNDEN ÇAKIR FÜZESİ ATILABİLİR"
İsmail Demir, yeni Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) hakkında yaptığı açıklamasında "Üzerinde bir silah kulesi var. Buradan belli kalibreli silahlarla ateş edilebilir. Üzerine çeşitli füze ve roketler koyabiliriz. Çok sayıda yerli mühimmatımız var. Üzerine koyduğumuz kamera kendimizin. Sadece denizden denize değil, denizden deniz altına da saldırı yapacak durumdayız. Bunların boyutları değişebiliyor. O kadar çok fonksiyon var ki elimizde. SİDA üzerinden Çakır füzesi atılabilir." ifadelerini kullandı.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den A Haber'e çok özel açıklamalar | Video
"ELEKTRONİK HARP UNSURLARINI DA KOYABİLİYORUZ ÜSTÜNE"
SİDA'nın NATO tatbikatına katıldığını hatırlatan Demir, "Geçen sene sonlarında insansız deniz aracımız NATO tatbikatına elektronik harp unsurları ile katıldı. Gerek önleyici, gerek şaşırtıcı elektronik harp unsurlarını da koyabiliyoruz üstüne. Harekat unsurunun en önemli unsuru hasmınızın varlığını hissetmektir. Onu algılamanız ve onun sizi algılamaması gerekiyor." şeklinde konuştu.
"BİZİ İZLEMEYE DEVAM EDİN"
Demir konuşmasında şunları kaydetti:
Türkiye Savunma Sanayii'nde yerlilik oranını yüzde 20'den yüzde 80'lere çıkararak büyük bir atılım sağladı. Yerli ve milli silahlarla terörün beli kırıldı. Türkiye'nin geliştirdiği silahlar dünyanın takibine girdi ihracat rakamları yükseldi.
Bu alanda hızlı bir ürünleşme ve atılan tohumların meyve verdiğini görüyoruz. Çok sayıda yeni platform hizmete girdi. Teknoloji geliştirmede de büyük adımlar atıyoruz. Büyük bir insan kaynağımız var. Her alanda iddialıyız. Bizi izlemeye devam edin.Oyun değiştirici neticeler alacağız. Hava, kara ve denizde insansız sistemlerde Türkiye iddialı. Similatör konusunda Havelsan çok iddialı.
TCG ANADOLU SAYESİNDE 400 MİLYON EURO ÜLKEDE KALDI
TCG Anadolu'yu dışarıdan alıyor olsaydık en az 400 milyon euro daha fazla para vermemiz gerekecekti. Onun hayat boyu bakımına da daha fazla para gidecekti.
F-16 'ÖZGÜRLEŞTİRME' PROJESİ
F-16'larda yerlileşmeye gideceğiz. Tüm dünyada bir modernizasyon projesi var ama bizimki özgürleştirme projesi. Sisteme hakim olacağız. Modernize ederken sistemleri yerlileştiriyoruz. İnşallah daha da ileri adımlar atacağız. Hassas vuruşla ilgili mühimmatta çok önemli. Elektronik harbe karşı da ciddi tedbirler alıyoruz.