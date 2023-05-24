Tekirdağ’daki depremzedelere ikinci şok! Otele giden iki kişi küfürlerle hakaret etti

Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinde 19 Mayıs gecesi saat 23.30 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Depremzede vatandaşların kaldığı Kumbağ Otel'e gelen biri kadın iki kişi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve depremzede vatandaşlara yönelik ağır küfürlerle hakaret ederek, sözlü saldırıda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, iki saldırganı gözaltına aldı. Yürütülen soruşturmada ekipler yeni bilgiler elde ederken, yaşanan olayın detayları da günyüzüne çıktı.