Tekirdağ’daki depremzedelere ikinci şok! Otele giden iki kişi küfürlerle hakaret etti

Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinde 19 Mayıs gecesi saat 23.30 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Depremzede vatandaşların kaldığı Kumbağ Otel'e gelen biri kadın iki kişi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve depremzede vatandaşlara yönelik ağır küfürlerle hakaret ederek, sözlü saldırıda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, iki saldırganı gözaltına aldı. Yürütülen soruşturmada ekipler yeni bilgiler elde ederken, yaşanan olayın detayları da günyüzüne çıktı.
AĞIR KÜFÜRLER ETTİLER
Görgü tanıklarının ifadesine göre; gündüz saatlerinde depremzedelerin kaldıkları oteli telefonla arayarak tacizde bulunan zanlılar, gece saatlerinde baskın yaparcasına geldikleri otelde, kadınların ve çocukların da bulunduğu ortamda, "Nankörler, hain şerefsizler. Burada rahat barınamayacaksınız. Yarın yine geleceğim" gibi hakaretler ettiği öğrenildi. Aynı kişilerin Başkan Erdoğan'a yönelikte ağza alınmayacak küfürler ve hakaretler ettiği tespit edildi.
'KÜSTAH ZİHNİYET'
Yaşanan olaya tanık olan Kumbağlı vatandaşlar, depremzedelere yönelik yapılan sözlü saldırıyı kınadıklarını dile getirdi. Depremzedelerin, barındıkları otellerde bir kesim tarafından siyasi zorbalığa maruz kaldığını ifade eden vatandaşlar: "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına küfürler ederek, gözü dönmüş şekilde saldırmak ahlaksızlıktır. Depremde ailesini, yakınlarını ve sahip oldukları her şeyi kaybederek, devletimize ve milletimize sığınan depremzede kardeşlerimize, seçim yenilgisinin hırsıyla saldırıp hakaret edecek kadar ileri giden bu küstah ve aşağılık zihniyete lanet olsun!" şeklinde konuştu.
KARDEŞLİĞİMİZ HEDEF ALINIYOR
Son dönemde yaşanan olaylarla, toplumsal kardeşliğin hedef alındığını söyleyen bir vatandaş ise, "Deprem bölgesinden buraya, Kumbağ'a gelen depremzedelerle komşu olduk, arkadaş olduk. En ufak bir geçimsizlik huzursuzluk yaşamadık. Bu yapılanlar aleni provakasyondur. Depremin yaşandığı ilk andan itibaren, tüm imkanlarını seferber eden devletimizle birlikte bu ülkenin asil, fedakar, cömert ve samimi insanları, dün olduğu gibi bugün, yarın ve daima depremzede vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edecektir. Allah vicdan ve merhametten uzak insanları bizden uzak tutsun." dedi.
İKİ SALDIRGAN TUTUKLANDI
Konuyla ilgili olarak gözaltına alınan iki saldırganında alkollü olduğu öğrenildi. Saldırganlardan Metin A.'nın 1.32 promil, Pınar T.'nin ise 2.38 promil alkollü olduğu öğrenildi. Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik, Cumhurbaşkanına Hakaret, Tehdit ve Hakaret suçlamalarından adliyeye sevk edilen 2 saldırgan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
OLAY ANI KAMERADA
Öte yandan iki şüphelinin otel basıp küfürler savurduğu anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.