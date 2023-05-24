Zafer Partisi’nden şok istifalar! Yönetim kurulu topluca istifa etti

Zafer Partisi Yeşilyurt İlçe Başkanı Önder Çekmegil yaptığı açıklamada, ''Bizlerin Zafer Partisi Teşkilatında bulunmamıznı sebebi Türk milliyetçiliğinin kaybolmak üzere olan ruhunu yeniden ayağa kaldırabilmektir. Fakat Parti BaşkanI Ümit Özdağ'ın yaptığı CHP'ye destek açıklaması biz alt kadronun milliyetçilik anlayışına ters düşmektedir. Bizler terör örgütünün HDP partisinin gizli ortak olduğu bir oluşumun içinde bulunamayiz.