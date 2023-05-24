Zafer Partisi’nden şok istifalar! Yönetim kurulu topluca istifa etti

Zafer Partisi Yeşilyurt İlçe Başkanı Önder Çekmegil yaptığı açıklamada, ''Bizlerin Zafer Partisi Teşkilatında bulunmamıznı sebebi Türk milliyetçiliğinin kaybolmak üzere olan ruhunu yeniden ayağa kaldırabilmektir. Fakat Parti BaşkanI Ümit Özdağ'ın yaptığı CHP'ye destek açıklaması biz alt kadronun milliyetçilik anlayışına ters düşmektedir. Bizler terör örgütünün HDP partisinin gizli ortak olduğu bir oluşumun içinde bulunamayiz.
Hatta ve hatta HDP desteğini 6 li masa koalisyonundan çekse bile CHP'nin HDP'nin ortağı olduğunu bildiğimiz için bu oluşuma karşı olduğumuzu belirtmek isteriz.
Bu sebeple genel başkanimızin açıklamalarına karşın en başta doğru kararı veren adayımız sayın Sinan Ogan'ın kararının arkasında duracağımızı ve bu konuda kararlılığımızı belirtiriz. Genel Başkanımız Ümit Özdağ'ın CHP ortaklığı nedeniyle İlçe Teşkilatı olarak istifa ediyoruz'' ifadelerine yer verdi.
ZAFER PARTİSİ'Nİ BIRAKIP AK PARTİYE KATILDILAR
Öte yandan DEVA, Gelecek Partisi'nden sonra Zafer Partisi'nde de istifalar sürüyor. Karaman İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Beyazıt Yıldırım ve beraberindeki heyet partilerinden istifa edip AK Partiye katıldı.
AK Parti İl Başkanı Murat Öztürk yaptığı açıklamada, AK Parti ailesinin her geçen gün büyüdüğünü söyledi.