AK Parti Sözcüsü Çelik: İlk kez bir CHP Genel Başkanı terör meselesinde bu kadar muğlak bir çizgide duruyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimlerine ilişkin soruları yanıtladı. Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

SEÇİMDE İKİNCİ TURA SON 3 GÜN

İlk defa bir CHP Genel Başkanı, terör meselesinde bu kadar muğlak bir çizgide duruyor. teröre destek veren siyasetin zımni onayını almaya çalışıyor.

Birdenbire 14 Mayıs'tan sonra milliyetçilikle ilgili pankartlar astılar. Bunun daha büyük tepki yarattığını görüyoruz.

Hudut namustur diyorlar. Tezkereye HDP'yle birlikte CHP karşı çıktı. Şu anda yaptıkları şey pankart siyaseti.